Суд в Астрахани отправил в СИЗО экс-главу Приволжского района Дмитрия Мазаева

Кировский районный суд Астрахани отправил в СИЗО бывшего главу Приволжского района Дмитрий Мазаева. Его обвиняют в преступлении с использованием служебных полномочий вопреки интересам службы (ч.2 ст. 285 УК РФ), сообщается на сайте суда. Постановление в силу не вступило.

Будучи главой района господин Мазаев, по версии следствия, якобы заключил договоры аренды на свободные муниципальные помещения с компанией, которой руководил сам. Районная администрация перевела на счета ООО около 1,1 млн руб.

В сентябре 2025 года стало известно, что Дмитрий Мазаев покинул пост главы Приволжского района Астраханской области. В пресс-службе губернатора региона сообщили, что он написал заявление по собственному желанию о сложении с себя полномочий.

Марина Окорокова