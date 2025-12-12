Пензенца приговорили к 13,5 годам колонии за ДТП, в котором погибла семья

Суд вынес приговор пензенцу, признанному виновным в гибели семьи в результате дорожно-транспортного происшествия (пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В сентябре этого года водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, он двигался на высокой скорости по ул. Алой в селе Засечное Пензенского района. На перекрестке с ул. Олимпийской мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии водитель «Фольксваген Пассат» и двое его пассажиров – женщина и семилетний ребенок – скончались на месте.

Суд, учитывая позицию заместителя прокурора области Олега Светового, признал водителя виновным и назначил ему 13 лет 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права управлять транспортными средствами на три года.

Взыскана компенсация морального вреда в размере 14,4 млн руб. с подсудимого и его матери в пользу пострадавших. Приговор еще не вступил в законную силу.

Нина Шевченко