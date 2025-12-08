В Саратове мать запечатала сына в вакуумный пакет и выложила в сеть видео

В Саратове полиция проверяет действия блогера Анны Сапариной, сообщает ГУ МВД. 36-летняя мать опубликовала в своей соцсети видео, на котором кладет сына в вакуумный пакет и начинает высасывать воздух.

На кадрах видно, как ребенок начинает кричать «Мама!». Видео сопровождалось надписью: «Когда шла 3 неделя на больничном...».

Полиция ищет Анну Сапарину для выяснения всех обстоятельств. Правоохранители намерены дать правовую оценку ее действиям.

Никита Маркелов