Главные новости за 22 – 27 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

ККС лишила полномочий убитого в Камышине судью Василия Ветлугина. ИП Сергей Кибальников расстрелял его 14 августа у здания суда.

В Пензе предложили давать квартиры детям-сиротам за счет застройщиков. Новый закон обязывает их либо передать не менее 5% площади новостроек в собственность муниципалитета, либо перечислить в бюджет региона 5 тыс. руб. за каждый квадратный метр построенного жилья.

Мэрия Саратова требует снести часть Славянского рынка на 3-й Дачной. Суд наложил обеспечительные меры на землю и здания, хотя гендиректор компаний-владельцев Олег Комаров настаивает на законности всех построек.

Реконструктора цирка в Пензе за 1,3 млрд руб. и КРК «Октябрь» в Астрахани за 3 млрд руб. московское ООО «Стройресурс» банкротит налоговая.

Росимущество изъяло у пражской компании Evolution systems s. r. o. турбазу «Разлив» под Саратовом. В список спорного имущества вошли 13 га земли, спальные домики, дебаркадер, вертолетная площадка. Рыночная стоимость подобных баз отдыха достигает 300 млн руб. Ранее турбаза принадлежала Саратовскому авиационному заводу.

Экс-глава саратовской гордумы 67-летний Сергей Овсянников стал вице-спикером регионального парламента.

Льготная налоговая ставка 1% для пензенских IT-компаний продлена до 2026 года.

Отказ губернатора дать застройщику «Лепта» землю в центре Саратова устоял в суде. Земля на Григорьева и Соборной была обещана как компенсация за строительство 24-этажного ЖК «Прометей» на Рабочей, 45а и помощь 60 обманутым дольщикам. Однако в 2023 году градостроительное законодательство в регионе изменилось, и возведение многоэтажек попало в зависимость от числа свободных мест в окрестных школах и детсадах.

В Саратовской области с 1 сентября действуют новые правила продажи алкоголя, которые привели к массовым нарушениям. Законодатели признают их неэффективными, полиция жалуется на отсутствие необходимых полномочий, а представители бизнеса заявляют, что нормы вредят законопослушным компаниям.

Замглавы астраханского минсоцтруда стал кавалер Ордена Мужества Арсен Мутелимов.

Высшая квалификационная коллегия судей отменила решение об отставке астраханского судьи Оксаны Карасевой. Региональная коллегия уволила ее за предпринимательскую деятельность (сдачу земельного участка в аренду), что запрещено для судей. Однако ВККС удовлетворила жалобу Карасевой, также признав недоказанными обвинения в сомнительных финансовых операциях.

В Астрахани отменили аукцион за 39 млн руб. на ремонт в здании краеведческого музея.

Заместителем по общественным отношениям главы Саратова стал Евгений Кознов.

«Астраханьавтодор» отменил 5 аукционов на ремонт дорожных ям за 205 млн руб.

ФАС начала расследование в отношении 50 перевозчиков в Волжском (Волгоградская область) из-за жалоб на скоординированный рост цен. После того как муниципальный перевозчик поднял тариф с 35 до 50 рублей, частные компании также увеличили цены на 42%, но не смогли это обосновать.

Кипрская компания Inflection Management проиграла апелляцию против ООО «Астрахань-Нефть», оставившую ее многомиллиардные требования (выросшие до $67,5 млн) неудовлетворенными. Банкротство российской фирмы на 3,8 млрд руб. прекращено летом этого года, она продолжает работу.

В Астраханской области 27 сентября откроется сезон охоты.

Саратовская область расположилась на 45-м месте экологического рейтинга, Волгоградская заняла 38-ю, Пензенская — 32-ю, Астраханская — 46-ю.

В Астраханской области запустят производство китайских двигателей за 2,5 млрд руб.

«Трансметалл» с оборотом 10 млн рублей построит отель в Астрахани за 1,1 млрд руб.

В Саратове будут штрафовать за публикацию материалов об атаках БПЛА.

Структура «Алмаз-Антея» требует с саратовского агрегатного завода 290 млн руб.

Заболеваемость в пензенской школе выросла на 75%. Прокуратура контролирует ситуацию.

В Саратовской области запретили менять категорию ценных земель сельхозназначения. Напомним, Столыпинский индустриальный парк построили возле поселка Соколовый благодаря изменению категории земель.

Волгоградский «Пересвет-Юг» и энгельсский «Трест 7» построят медицинские пункты под Волгоградом за 85 млн руб.

Племзавод «Трудовой» вложит 700 млн руб. в разведение крупного скота под Марксом.

СКР выяснил, что ребенка кормили наркотиками не в Энгельсе, а в Новосибирске.

Саратовская область недосчиталась 4,3 млрд руб. налоговых доходов. В частности это произошло из-за того, что нефтегазовая и металлургическая отрасли продолжают нести убытки.

Муниципальные маршруты по брутто-контрактам оказались убыточными для Саратова. Они окупаются только на 50%.

В Энгельсе следствие возбудило дело после гибели ребенка в канализации.

В Пензенской области предлагают 28 млн руб. за ремонт моста через реку Сердоба.

В Балашове теплоснабжающую организацию заставили сократить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

«Пензхиммаш» обанкротят по упрощенной процедуре.

Суд в Саратове взыскал с зернового трейдера 90 млн руб. в пользу юрлица из Сингапура.

Суд наказал жительницу Саратовской области за неуплату алиментов.

Главе СКР доложат о ситуации с ликвидацией троллейбусного движения в Волгограде. Со слов жителей, сотрудники МУП «Метроэлектротранс» демонтировали разворотное кольцо на конечной станции на улице Тополевой и примыкающих линий. Это привело к разрушению участка контактной сети, спецоборудование украли.

Нина Шевченко