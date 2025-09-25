«Верблюд» плюнул нефтью в иск

Кипрская компания Inflection Management Corporation Limited проиграла в апелляции бывшему банкроту ООО «Астрахань-Нефть». С 2016 года корпорация пытается взыскать с предприятия многомиллиардный долг по кредиту. Изначально фирма заявляла требования на $5,53 млн, но к 2025 году долг вырос до $67,5 млн. За девять лет корпорация так и не смогла включить свои требования в реестр кредиторов. Банкротство ООО «Астрахань-Нефть» в июне этого года прекратили, компания работает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 6 млрд руб. с «Астрахань-нефти» требовал приемник банка Morgan Stanley

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ 6 млрд руб. с «Астрахань-нефти» требовал приемник банка Morgan Stanley

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Inflection Management Corporation Limited во взыскании 5,68 млрд руб. с ООО «Астрахань-Нефть», которое с 2016 года было банкротом. Соответствующее решение опубликовали в картотеке арбитражных дел.

В марте 2016 года ООО «Астрахань-Нефть» подало в арбитражный суд региона заявление о своей несостоятельности. Заявление поддержали четыре кредитора: ООО «ПСФ «ГЕОэкспресс» (1,3 млн руб.), АО «МЕГАФОН» (1,74 млн руб.), ОАО «Центральная геофизическая экспедиция» (325 тыс. руб.) и АО «Южная нефтяная компания» (15,5 млрд руб.). На тот момент общий долг перед ними составлял 15,6 млрд руб. Через месяц в отношении астраханской фирмы ввели процедуру наблюдения до сентября 2016 года.

ООО «Астрахань-Нефть» создали в Астрахани в феврале 2010 года. Оно принадлежит дочерней компании кипрской «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» — ООО «НК Энергия». Компания занимается геолого-разведочными и геодезическими работами. В июне 2025 года гендиректором фирмы стал Михаил Артамонов. Он также руководит ООО «ТМС» и ООО «НК Энергия». Самый большой оборот «Астрахань-Нефть» показала в 2012 году — 82 млн руб., последнюю выручку зафиксировали в 2014 году — 1,1 млн руб. С 2015 года по настоящее время у фирмы нет выручки. Чистые убытки на конец 2024 года — 408 млн руб. Последнюю прибыль зафиксировали в 2022 году — 225 млн руб. Максимальная прибыль предприятия составила 928 млн руб. в 2016 году. На май 2025 года юрлицо имеет долги по налогам на 89 млн руб., включая штрафы. ООО «Астрахань-Нефть» было акционером астраханского АО «Южная нефтяная компания», которое сейчас банкротится. Согласно отчету за июль 2023 года, «Астрахань-Нефть» принадлежало 2,4 млн обыкновенных акций общества — 49,51%. Сейчас в отношении организации открыто шесть исполнительных производств на 92 млн руб.

В июне 2016 года кипрская компания Inflection Management Corporation Limited заявила в суде требования к ООО «Астрахань-Нефть» на $5,53 млн (по курсу того времени 360,3 млн руб.). Иностранная корпорация утверждала, что она — правопреемник прав по кредитному договору и имеет залоговые права на акции «Астрахань-Нефть» в уставном капитале «Южной нефтяной компании» (ЮНК). Представители кипрской организации пытались доказать, что Inflection Management Corporation Limited купила права требования по кредиту у ОАО «Евразийский банк». Тот, в свою очередь, получил их от первого кредитора — Morgan Stanley Bank International Limited, который якобы перечислил деньги заемщику — материнской компании «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» — для финансирования освоения нефтегазового месторождения «Верблюжье» в Астраханской области.

Нефтегазовое месторождение «Верблюжье» находится в Астраханской области, в 85 км к юго-востоку от Ахтубинска и в 6 км от станции Верблюжья. Оно входит в Прикаспийскую нефтегазоносную провинцию. Месторождение открыли в начале 1990-х годов на левом берегу реки Ахтуба. Запасы углеводородов залегают на глубинах от 870 до 1445 м. Одна из особенностей месторождения — неглубокое залегание сырья и низкое содержание серы, всего 0,55%. Но добычу осложняют высокое содержание парафина и большая вязкость нефти. Извлекаемые запасы нефти на «Верблюжьем» оценивают в 8,73-17,5 млн тонн, а запасы газа — в 0,58 млрд кубометров.

Но в июле арбитражный суд региона отказался включать требования кредитора. Суд сослался на отсутствие доказательств: Inflection Management Corporation Limited не представила документов, которые подтверждают сам факт перевода денег заемщику и законность всей цепочки переуступки прав. Не представили и доказательств залога акций «Астрахань-Нефти» в уставном капитале ЮНК, который якобы обеспечивал обязательства. Более того, суд указал, что даже при наличии залога требования к юрлицу-залогодателю не могут превышать стоимость предмета залога, а не всю сумму чужого кредита. В августе Inflection Management Corporation Limited пыталась оспорить решение суда в апелляции, но безуспешно — в сентябре 2016 года определение первой инстанции поддержали.

В ноябре того же года ООО «Астрахань-Нефть» попросило утвердить мировое соглашение с кредиторами на 3,843 млрд руб., из которых 3,841 млрд руб. принадлежали «Южной нефтяной компании». Должник обязался погасить долги по утвержденному графику. Последний и самый крупный платеж в пользу ЮНК — почти 3,84 млрд рублей — должен был поступить не раньше 29 сентября 2017 года. Суд удовлетворил заявление и прекратил дело о банкротстве. Но в мае 2017 года по иску ЮНК соглашение расторгли из-за того, что заемщик нарушил график платежей. Дело о несостоятельности фирмы «Астрахань-Нефть» возобновили. При этом само ООО «Астрахань-Нефть» в отзыве на заявление признало, что оплату не производит и у него нет экономической возможности исполнить соглашение. В сентябре того же года астраханское предприятие признали банкротом.

Когда в отношении «Астрахань-Нефть» открыли конкурсное производство, к делу присоединился Morgan Stanley Bank. Банк подал заявление включить в реестр требований долги на $99,57 млн (по курсу того времени 5,68 млрд руб.). Банк ссылался на то, что именно он в декабре 2012 и сентябре 2013 годов выдал компании «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» кредиты на общую сумму $73 млн. По условиям договора, ООО «Астрахань-Нефть» выступило поручителем по этим обязательствам. Суд первой инстанции удовлетворил требование банка, но апелляция отменила это решение. Апелляция сослалась на процессуальные нарушения — использование заключения юриста из фирмы «Аллен энд Овери», которая представляла интересы банка в суде. По мнению суда, это лишало экспертизу беспристрастности. Кассационный суд не согласился с постановлением апелляции. Он указал, что суд не принял всех мер, чтобы установить содержание применимого английского права, и направил дело на новое рассмотрение.

Банкротство ООО «Астрахань-Нефть» прекратили только в июне 2025 года. В декабре 2024 года третье лицо Григорий Чумичев заявил, что хочет погасить все зарегистрированные требования кредиторов. На тот момент остаток долга ООО «Астрахань-Нефть» составлял 798,5 тыс. руб. В апреле этого года суд удовлетворил ходатайство господина Чумичева, а в мае признал долг полностью погашенным.

Но правопреемник банка Morgan Stanley — Inflection Management Corporation Limited (Кипр) — продолжил добиваться взыскания с «Астрахань-Нефти» 5,68 млрд руб. Суд несколько раз отказывал компании во включении требований в реестр кредиторов, в том числе в июне этого года, а затем и в сентябре в апелляции. Суд признал договор гарантии на $73 млн, который должник выдал в ноябре 2012 года, ничтожной сделкой. Решение основано на судебных актах с 2018 по 2021 год, которые уже вступили в силу. В тех актах установили, что кредитный и пакет обеспечительных сделок (залоги акций ЮНК, долей «Астрахань-Нефти» и «НК Энергия», а также гарантии этих компаний) были взаимосвязаны и направлены на обход Федерального закона № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические общества». Суды заключили, что настоящая цель сделок — не финансирование проекта по освоению «Верблюжьего» нефтегазового месторождения, а установление контроля над стратегическим активом.

Нина Шевченко