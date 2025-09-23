В Энгельсе следствие возбудило дело после гибели ребенка в колодце

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели маленького ребенка в результате падения в колодец в Энгельсе Саратовской области (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла сегодня, 23 сентября, на территории частного домовладения в Энгельсе. Там ребенок упал в канализационный колодец. Позднее его нашли мертвым.

Следователи изучили место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего. Специалистам предстоит провести необходимые судебные экспертизы.

Павел Фролов