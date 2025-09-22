«Пензхиммаш» обанкротят по упрощенной процедуре

Арбитражный суд Пензенской области будет рассматривать дело о банкротстве АО «Пензхиммаш» по упрощенной процедуре. С таким ходатайством обратились представители должника, указав, что фактически хозяйственную деятельность предприятие не ведет.

Производственные помещения были освобождены, договоры аренды расторгнуты. На момент рассмотрения дела у общества отсутствовал действующий генеральный директор. Полномочия предыдущего руководителя истекли, а новый назначен не был. Наблюдательный совет общества лишился большинства членов, что сделало назначение нового директора невозможным. Анализ банковских счетов показал, что в течение последнего года никакая хозяйственная деятельность не велась.

На основании этих фактов суд применил упрощенную процедуру банкротства отсутствующего должника. Эта процедура используется, когда должник не ведет деятельность и не имеет руководства.

16 сентября суд признал АО «Пензхиммаш» банкротом по заявлению двадцати семи бывших работников. Они потребовали выплатить им зарплату в сумме более 2 млн руб. Эта задолженность не погашалась более трех месяцев. Введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 16 марта 2026 года. Владимир Виноградов утвержден конкурсным управляющим.

Никита Маркелов