В Астрахани отменили аукцион за 39 млн на ремонт в здании краеведческого музея

В Астрахани отменили конкурс по поиску подрядчика для реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание городских учреждений» на перекрестке ул. Советской и Коммунистической. Тендер был объявлен 23 сентября, заказчиком выступило управление делами губернатора Астраханской области. Цена контракта — 39,2 млн рублей с учетом НДС.

Работы планировали начать сразу после подписания договора и завершить до 15 декабря этого года. Согласно документации, подрядчику требовалось отремонтировать помещения №88, 89, 90 и 99 на первом этаже, а также помещения №173 и 202 на втором этаже. В планах также была реставрация лестничных проемов на цокольном, первом, втором и третьем этажах.

«Здание городских учреждений» было построено в 1901-1904 и 1909-1912 годах по проектам архитекторов Виноградского, Домонтовича, Коржинского и Шретера и является ярким примером архитектуры своего времени. Сейчас в памятнике находятся администрация губернатора Астраханской области и местный краеведческий музей

Нина Шевченко