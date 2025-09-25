Структура «Алмаз-Антея» требует с саратовского агрегатного завода 290 млн рублей

Тульское предприятие ПАО «НПО «Стрела» подало иск в Арбитражный суд Саратовской области к АО «Саратовский агрегатный завод» на 291 млн руб. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

ПАО «НПО «Стрела» зарегистрировано в Туле и работает с 2002 года. Завод производит радиолокационную и радионавигационную аппаратуру, а также аппаратуру дистанционного управления. С августа 2024 года предприятие возглавляет Дмитрий Кузнецов. «НПО «Стрела» входит в холдинг «Алмаз-Антей».

Иск поступил в суд в конце августа. «Стрела» требует взыскания 268,6 млн руб. за поставленную продукцию и 22,8 млн руб. неустойки. Дело перевели в закрытый режим, поэтому подробности о продукции не разглашаются.

АО «Саратовский агрегатный завод» работает в Саратове с 1992 года. Завод специализируется на производстве электродвигателей, генераторов и трансформаторов. Андрей Фетисов руководит предприятием с 2016 года. В 2018–2019 годах штат насчитывал 114 сотрудников, а в 2021 году — 89. У компании есть лицензии на разработку, производство и ремонт авиатехники, а также лицензия на работу в космической сфере. Товарный знак действует с 1986 года. В 2017 году выручка завода составила 168,8 млн руб., а в 2021 году — 104 млн руб. Чистая прибыль за этот период упала с 5,9 млн руб. до 245 тыс. руб. АО «Саратовский агрегатный завод» также занимается производством противотанковых ракетных систем и входит в холдинг «Высокоточные комплексы».

Никита Маркелов