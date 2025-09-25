Прокуратура взяла на контроль ситуацию с заболеванием детей в школе Пензы

Прокуратура поставила на контроль ситуацию с заболеванием вирусной инфекцией детей в школе Пензы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Речь идет о МБОУ СОШ № 71 г. Пензы. СМИ писали, что там временно приостановили учебный процесс в связи с массовым заболеванием учащихся ОРВИ.

В ходе проверки прокуратуре предстоит выяснить причины заболевания детей, а также оценить выполнение должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Павел Фролов