Саратовская область недосчиталась 4,3 млрд налоговых доходов

Бюджету области необходимы банковские займы почти на 5 млрд руб., при этом фактические доходы оказались ниже прогнозировавшихся. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности рассказала министр финансов Ирина Бегинина.

По словам Ирины Бегининой, в областной бюджет необходимо внести поправки, поскольку налоговые и неналоговые поступления сократились на 4,35 млрд руб.

В проекте бюджета учтены средства Фонда развития территорий (743,5 млн) на переселение граждан из аварийного жилья. Саратовский регион включен в третий этап программы. 22 сентября было подписано соглашение с Фондом. В новый этап войдут три муниципалитета: Саратов, Энгельс и Ершов, которым будет предоставлено 1,2 млрд руб. с учетом областной доли почти 40%.

Прогноз по доходам скорректирован на 1,5 млрд руб. В расходной части учтены изменения по отдельным социально значимым направлениям. 682,1 млн руб., привлеченные благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину, будут направлены на ремонт дворов, школ, детских площадок, детских садов.

Расходы областного бюджета на 2025 год возрастут на 3,5 млрд руб., объем привлекаемых банковских заимствований увеличивается на 4,9 млрд.

Большую часть года, по словам госпожи Бегининой, удалось пройти без привлечения запланированных банковских заимствований. Снижение ключевой ставки Центробанка позволило сократить расходы на обслуживание долга на 500 млн руб. Резервный фонд планируется увеличить на 3,5 млрд руб.

«Наряду с этим, часть ранее зарезервированных в областном бюджете средств служит для предотвращения негативного влияния геополитической ситуации»,— заявила глава ведомства.

С учетом изменений доходы областного бюджета составят 183,8 млрд, расходы — 207 млрд, дефицит возрастет и составит 23,3 млрд руб.

Депутаты заявили, что ситуация с долгом и снижением доходов беспрецедентная, и попросили министра финансов прокомментировать ситуацию.

Госпожа Бегинина сослалась на данные федеральной службы. Снижение доходов составило 4,35 млн руб.

По признанию госпожи Бегининой, фактическое исполнение бюджета «проседает по сравнению с предыдущим годом».

Депутатов интересовала процентная ставка, под которую берутся кредиты.

«Ключевая ставка снизилась с 18 до 17 %, — ответила глава ведомства. — Соответственно, наш порог, который мы не можем превышать при объявлении аукционов, это ключевая ставка плюс 3,5 процентных пункта. Будем смотреть, как сложится ситуация к концу года».

Татьяна Смирнов