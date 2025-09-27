Чешский «Разлив»

Турбазу «Разлив» в Саратовской области вернули в государственную собственность по иску Росимущества. Ответчиком выступала чешская компания Evolution systems s. r. o. В список спорного имущества вошли 13 га земли, спальные домики, дебаркадер, вертолетная площадка. Рыночная стоимость подобных баз отдыха достигает 300 млн руб. Ранее турбаза принадлежала Саратовскому авиационному заводу.

Ранее спорная турбаза под Саратовом принадлежала авиазаводу

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Турбазу «Разлив» в Саратовской области вернули в госсобственность по иску Росимущества. Ответчиком выступала чешская компания Evolution systems s. r. o. Заявление от заместителя прокурора области в интересах Российской Федерации в лице территориального управления Росимущества поступило в Арбитражный суд Саратовской области в мае 2024 года. Третьими лицами по делу выступали ООО «Тулий», ООО «Орион», управляющая компания «Эстейт Про» и другие. Ведомство просило истребовать у ответчика из Праги 130 тыс. кв. м земли в Вольновском муниципальном образовании Гагаринского района, а также здания — семь спальных домиков, подстанцию, сторожку, насосную станцию, коммунальные сети, дебаркадер и вертолетную площадку, недостроенные баню и беседку.

Судья Екатерина Михайлова в рамках рассмотрения дела наложила обеспечительные меры на имущество. Росреестру запретили проводить какие-либо регистрационные действия со спорными объектами, а ответчику и ООО «УК Эстейт Про» — распоряжаться землей или зданиями. На решение о принятии обеспечительных мер «Эволюшн системс» подало апелляционную жалобу, но ее не стали рассматривать.

Турбаза «Разлив» находится на полуострове в Волге, в 200 метрах от деревни Козловка. На спутниковых картах видно, что это густо заросшая деревьями территория с несколькими домами, баскетбольной и вертолетной площадками, причалом и другими сооружениями. Функционирует ли территория сейчас как турбаза или это частное владение — неизвестно. Кадастровая стоимость земельного участка площадью 13 гектаров составляет 48,9 млн руб. Аналогичные по площади турбазы продаются в России по цене от 60 до 300 млн руб.

Турбаза ранее принадлежала ликвидированному в 2012 году Саратовскому авиационному заводу. В 2005 году долги завода превысили 335 млн руб., что спровоцировало первое банкротство. В 2007 году арбитражный управляющий Игорь Скляр и председатель совета директоров Олег Фомин вывели ликвидные активы. Впоследствии территорию в 342 га распродали под торговые центры, коттеджи и новостройки, а ущерб государству оценили в 895 млн руб.

В 2020 году Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратовской области вернул в госсобственность самый большой земельный участок (171,3 га) из ранее принадлежавших ЗАО «Саратовский авиационный завод», — территорию бывшего аэродрома «Южный». В том же году депутат Госдумы Николай Панков сообщал, что в госсобственность возвращено 273 га земли САЗа. В 2021 году из незаконного владения истребовали еще 874 тыс. кв. м. В июле 2025 года «Русавиапром» планировал возобновить авиастроение в Саратове.

Следственный комитет России в 2022 году завершил расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве ЗАО «Саратовский авиационный завод». Информации о дальнейшем развитии и рассмотрении дела в суде нет.

Evolution systems s. r. o., по данным открытых источников, занимается сдачей недвижимости в аренду. Чешский бизнес-сайт пишет, что одним из руководителей организации является Елена Атаева. Человек с такой же фамилией — Владимир Атаев — совладелец ООО «УК Эстейт Про». Компания зарегистрирована в Москве в 2018 году и также занимается управлением недвижимостью. 2020 год фирма закончила с выручкой 2,69 млн руб. В 2024-2025 годах Evolution systems s. r. o. судилась с ООО «УК Эстейт Про» в Арбитражном суде Москвы. Чешская компания требовала от УК ежемесячных отчетов по договору доверительного управления имуществом. Суд первой инстанции удовлетворил требования, а Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение.

С ноября 2024 года Evolution systems s. r. o. пыталась обанкротить Федеральная налоговая служба и ее управление по Саратовской области. Сумма долга составляла почти 14 млн руб. В апреле 2025 года суд отказал истцам, так как компания погасила задолженность.

В итоге спустя более года рассмотрения, 24 сентября 2025 года, суд полностью удовлетворил требования Росимущества. Решение вступит в законную силу, если в течение месяца Evolution systems s. r. o. не подаст жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Ольга Симонова

