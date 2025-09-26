«Астраханьавтодор» отменил 5 аукционов на ремонт дорожных ям за 205 млн рублей

ГКУ Астраханской области «Астраханьавтодор» прекратил поиск подрядчиков по пяти аукционам. 23 сентября учреждение объявило пять тендеров на общую сумму 204,6 млн руб. Закупки были направлены на ремонт дорожных ям.

Согласно описанию лотов №1-5 (от 34,8 млн руб. до 48,3 млн руб.), исполнителям требовалось восстановить дорожную одежду на участках с пучинистыми и слабыми грунтами автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Ахтубинском и Харабалинском районах. Все объекты планировалось сдать до 20 ноября этого года.

Конкурсы должны были завершиться 9 октября. Причины их отмены неизвестны.

Нина Шевченко