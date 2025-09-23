В Пензенской области предлагают 28 млн за ремонт моста через реку Сердоба

В Малосердобинском районе Пензенской области планируется ремонт моста через реку Сердоба. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» объявило аукцион на ремонт участка 6+386 км автодороги «с. Марьевка — с. Новое Демкино — г. Нижний Новгород — г. Саратов». В рамках госконтракта работы необходимо выполнить в период с 1 мая до 20 октября 2026 года. Извещение о закупке размещено 23 сентября. Заявки принимаются до 9 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 28,4 млн руб.

Согласно проектной документации, мост является действующим участком, по которому осуществляется движение автотранспорта. Его длина составляет 58,6 м. Продольная схема сооружения — 3х18 м. Пролетное строение является сборным железобетонным. Ширина проезжей части на мостовом сооружении — 8 м.

В ходе обследования комиссия установила, что металлическое барьерное ограждение на подходах к мосту коррозирует, асфальтобетонное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, практически нет покрытия на тротуарах, высота перил не соответствует требованиям. Также отмечается, что укрепление конусов в подмостовом пространстве разрушено на 80%, нет лестничных сходов.

От исполнителя требуется ремонт 54 п.м пролетных строений, 54 п.м мостового полотна, 94 кв. м опор. В перечне работ полное переустройство мостового полотна с устройством дренажа и продольного водоотвода под пролетным строением, устройство ограждений проезжей части и тротуаров; ремонт балок пролетных строений с восстановлением защитного слоя бетона и сколов; ремонт опор моста с герметизацией трещин; переустройство сопряжения моста с насыпями подходов; досыпка конусов и восстановление укрепления откосов конусов монолитным бетоном; устройство лестничных сходов; устройство разметки.

Павел Фролов