«Трансметалл» с оборотом 10 млн рублей построит отель в Астрахани за 1,1 млрд

В Астрахани к 2026 году завершат строительство новой трехзвездной гостиницы на 148 номеров, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Проект реализует ООО «ПКФ ”Трансметалл”» с инвестициями свыше 1,1 млрд руб.

Гостиница станет частью национального проекта «Туризм» и получит государственную поддержку. В рамках этой программы стимулируется строительство крупных гостиниц более чем со 120 номерами.

Новый комплекс будет включать фитнес-зону, конференц-центр, ресторан и бар, что сделает его привлекательным для делового туризма и отдыха. В 2023–2024 годах в Астраханской области уже расширили номерной фонд на 270 номеров благодаря пяти инвестпроектам, включая кемпинги и глэмпинги, также поддержанным государством.

ООО «ПКФ ”Трансметалл”» работает в Астрахани со 2 марта 2005 года. Компания торгует зерном, табаком, семенами и кормами. С 2024 года генеральный директор и единственный владелец — Рамзан Юнусов. Он руководит с 26 февраля 2024 года. Всего штат состоит из двух сотрудников. В 2024 году выручка «ПКФ ”Трансметалл”» оставила 8,3 млн руб. Это на 55% меньше, чем в 2023 году. Чистая прибыль — 9,3 млн руб.

Никита Маркелов