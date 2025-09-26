В Астраханской области 27 сентября откроется сезон охоты

В Астраханской области 27 сентября стартует сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В период до 20 января в регионе можно добывать уток, серых гусей, лысух, лебедей-шипунов и больших бакланов. Охота в общедоступных охотничьих угодьях требует наличия охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия и разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В случае с закрепленными охотничьими угодьями необходима также путевка.

При передвижении по таким территориям на транспортных или плавательных средствах оружие должно быть разряжено и находиться в зачехленном состоянии. Сначала проставляется отметка о добытой дичи в разрешении, а уже затем добыча транспортируется или подвергается первичной обработке.

Павел Фролов