Замглавы астраханского минсоцтруда стал Арсен Мутелимов

В минсоцтруде Астраханской области назначен новый заместитель главы. На эту должность вступил Арсен Мутелимов, который будет курировать общественно-политическую работу и поддержку участников спецоперации.

Арсен Мутелимов окончил Рязанское Высшее Воздушно-Десантное Командное училище. После он отправился на фронт, где стал командиром. За проявленную отвагу Мутелимов был награжден Орденом Мужества. Несмотря на ранение, он продолжил командовать подразделением.

После службы господин Мутелимов участвовал в региональной программе «Победоносец», инициированной губернатором Игорем Бабушкиным. Он стал финалистом программы и прошел стажировку в министерстве.

Нина Шевченко