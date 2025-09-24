«Пересвет-Юг» и «Трест 7» построят медицинские пункты под Волгоградом за 85 млн

Управление капитального строительства (УКС) Волгоградской области заключило три контракта общей суммой более 85,2 млн руб. на строительство медицинских учреждений в трех муниципальных образованиях. 22 сентября соответствующие договоры были подписаны с энгельсским ООО «Трест 7» и волгоградским ООО СЗ «Пересвет-Юг».

Контракт стоимостью 23,7 млн руб. исполняет компания «Трест 7». Подрядчик должен будет возвести фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) ГКУ «Октябрьская центральная районная больница» в на ул. Татаренко, 29а селе Шелестово Октябрьского района. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается с 1 по 15 декабря этого года.

ООО «Трест 7» зарегистрировано в Энгельсе Саратовской области в сентябре 2018 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Директор — Алексей Кузнецов, ему же принадлежит 100% в уставном капитале. Выручка юрлица на конец 2024 года снизилась на 66% — 288 млн руб. Годом ранее оборот компании составлял 847 млн руб. Доход фирмы в прошлом году, напротив, показал рост на 74% — 790 тыс. руб. (в 2023 году прибыль составляла 453 тыс. руб.). Предприятие участвовало в 128 арбитражных делах на сумму 338 млн руб., сейчас из них рассматриваются 16. «Трест 7» был участником 31 госзакупки на сумму 5,4 млрд руб., выиграло 27 контрактов на 4,8 млрд руб. Среди заказчиков: УКС Волгоградской области (два контракта на 1,5 млрд руб.), Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (одна закупка на 1 млрд руб.), УКС Саратовской области (10 закупок на 707,6 млн руб.).

Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» заключил с УКС Волгоградской области два контракта, один из которых тоже на строительство ФАП. Его подрядная организация должна возвести за 24,21 млн руб. на пер. Интернациональном, 6 в поселке Победа Быковского района. Срок тот же — до 15 декабря. Вторым объектом, который компания должна построить за 37,3 млн руб., стало отделение общей врачебной практики Нехаевской центральной районной больницы в поселке Динамо. Объект появится в 95 м юго-западнее ул. Ленина,4. Оба здания планируют ввести в эксплуатацию к 15 декабря.

ООО СЗ «Пересвет-Юг» работает на рынке недвижимости Волгограда с 2013 года и занимает лидирующие позиции, указано на сайте застройщика. Компания успешно реализует крупные проекты жилых комплексов и участвует в решении проблем долгостроев. Основная стратегия «Пересвет-Юг» — развитие собственного производства и индустриального домостроения, что обеспечивает высокое качество строительства. За 11 лет работы компания ввела в эксплуатацию 750 тыс. кв. м жилья и реализовала проекты на 500 тыс. кв. м. В штате компании трудятся 1 тыс. сотрудников. Фирма также активно участвует в социальных проектах. В Волгограде построены детский сад на 250 мест, школа на 1280 мест и экологичная котельная. Один из значимых проектов — технопарк в пойме реки Царица. Обществом руководит Алексей Цуканов, ему же принадлежит 100% уставного капитала предприятия. За 2024 год компания заработала 19 млн руб. при обороте 1,5 млрд руб. «Пересвет-Юг» исполнял 19 контрактов на сумму 5,7 млрд руб. С участием застройщика в в арбитраже 105 дел на сумму 165 млн руб.

Нина Шевченко