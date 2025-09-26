В Пензе предложили давать квартиры детям-сиротам за счет застройщиков

Сегодня заксобрание Пензенской области одобрило законопроект, направленный на улучшение жилищных условий для детей-сирот. Новелла предполагает, что квартиры для этой категории граждан будут предоставляться за счет крупных инвестиционных проектов.

Заместитель министра госимущества региона Владимир Орлов подчеркнул, что обеспечение детей-сирот жильем — важная задача социальной политики области. Новый закон обязывает застройщиков-инвесторов, строящих многоквартирные дома, выполнять одно из двух условий: либо передать не менее 5% площади новостроек в собственность муниципалитета, либо перечислить в бюджет региона 5 тыс. руб. за каждый квадратный метр построенного жилья. Также инвесторы обязаны предусмотреть помещения для гражданской обороны при возведении новых домов.

Также на заксобрании рассмотрели законопроект, которым предусмотрено увеличение максимального размера площади жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ранее максимальная площадь таких квартир составляла 40 кв. м, однако анализ рынка недвижимости показал, что такого жилья либо мало, либо вовсе нет.

На практике органы местного самоуправления зачастую покупали жилье большей площади, но за сумму, не превышающую размера субвенции. В связи с этим максимальную площадь выделяемого сиротам жилья решили увеличить до 50 кв. м. Нижний предел оставили прежним - 28 кв. м. Присутствовавший на сессии губернатор Олег Мельниченко напомнил, что в 2025 году запланировано предоставление помещений 350 лицам из указанных категорий, для чего в бюджет заложено 1,29 млрд руб. По его мнению, новая норма будет отвечать современным строительным реалиям.

Нина Шевченко