ФАС начала расследование в отношении 50 перевозчиков в Волжском Волгоградской области. Поводом стали жалобы жителей на одновременное повышение цен. В апреле 2025 года АО «Волжская автоколонна 1732» подняло тарифы на автобусах и трамваях из-за большого дефицита. Стоимость билета выросла с 35 до 50 руб., что вызвало недовольство горожан. Вслед за муниципальным транспортом цены выросли на 42% и у частных перевозчиков. Но они не смогли объяснить свои действия. Если ФАС докажет их вину, им грозят штрафы до 100 тыс. руб.

УФАС России по Волгоградской области начала расследование в отношении 50 перевозчиков в Волжском из-за повышения цен в маршрутках. С 10 апреля стоимость проезда в муниципальном транспорте города выросла с 35 до 50 руб.

Мэрия Волжского предупредила о подорожании проезда еще 1 апреля этого года. Чиновники заявили, что АО «Волжская автоколонна 1732» (А/К 1732) находится в критическом положении. Власти сказали, что у предприятия дефицит в 275 млн руб., из-за чего рейсы могут сократить. «Трамвайные пути изношены на 98%, а автобусный парк — на 80%. Сейчас проезд стоит 35 рублей, а реальная себестоимость поездки в автобусе — 50,76 руб., в трамвае — 132,06 руб.»,— сообщила пресс-служба администрации в Telegram-канале.

АО «Волжская А/К 1732» зарегистрировали в Волжском в октябре 2024 года. Руководит предприятием Олег Скрябин. Учредителем выступает мэрия Волжского. В прошлом году общество получило убытки 84 млн руб. при обороте 967 млн руб. Стоимость активов — 221 млн руб. А/К 1732 11 раз выступала поставщиком по государственным и муниципальным контрактам. Она заключила контрактов на 780 млн руб. Муниципальный перевозчик 97 раз объявлял аукционы на общую сумму 235 млн руб. По итогу он подписал 87 контрактов на 205 млн руб.

В мэрии добавили, что город планировал получить 150 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. Но этой суммы не хватило, чтобы покрыть дефицит в 275 млн руб. Вопрос с остальными деньгами остался открытым. Пресс-служба также предупредила, что если дополнительное финансирование не поступит, цены на проезд повысят.

Это и произошло через три дня после объявления о тяжелой ситуации муниципального перевозчика. Мэрия сообщила, что с 10 апреля билет в автобусах и трамваях будет стоить 50 руб. Горожане активно выражали недовольство в соцсетях. Они критиковали состояние трамвайных путей и автобусов. Администрация признала, что бюджет города не позволяет сделать необходимый ремонт. Чиновники заявили, что на ремонт трамвайных линий нужны миллиарды рублей. Один трамвай стоит около 100 млн руб. Повышение стоимости проезда в мэрии назвали вынужденной мерой.

Трамвайная сеть Волжского работает с 1963 года. Последний капитальный ремонт проводили в 2004 году. С начала 2025 года произошло 10 сходов вагонов с рельсов, 85 обрывов контактной сети и три возгорания трамваев.

Через месяц цены выросли и на нерегулируемых маршрутах в Волгограде и Волжском. Поездка на маршруте № 260 от 37-го микрорайона Волжского до кардиоцентра в Волгограде стала стоить 150 руб. Минимальная плата за проезд по городу увеличилась до 50 руб.

В комитете транспорта Волгоградской области уточнили, что не могут влиять на решения перевозчиков. Маршрут относится к перевозкам по нерегулируемому тарифу, писало издание V1.RU со ссылкой на администрацию.

В региональном УФАС отметили, что частные перевозчики не предоставили экономического обоснования внезапного повышения цен. Если их вину докажут, им грозят штрафы до 100 тыс. руб.

Сейчас власти Волжского готовятся к транспортной реформе. Ее начнут в 2026 году после январских праздников. В январе этого года группа волгоградских активистов направила обращения в областной комитет транспорта, мэрию МУП «Метроэлектротранс» и АО «Волжская А/К 1732». Они потребовали постепенно сократить число пригородных маршруток. Их предложения касаются маршрутов № 123, 159, 160, 110, 174 и 260. По мнению заявителей, если вынести конечные остановки из центра города, это снизит нагрузку на дороги, сократит стоимость проезда и улучшит качество жизни. В середине сентября чиновники представили план модернизации пассажирских перевозок. Его цель — оптимизировать движение маршруток, чтобы они меньше пересекались с муниципальным транспортом. В рамках реформы изменят шесть автобусных маршрутов, добавят пять новых направлений, а трамвай № 4 перестанет ходить. Сейчас в городе работает 186 транспортных средств на коммерческих маршрутах. После нового года текущие свидетельства и карты маршрутов станут недействительными. Это позволит ввести новую схему.

Нина Шевченко