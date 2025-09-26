«Ваши законы не работают, господа!»

В Саратовской области фиксируют массовые нарушения в продаже алкоголя. С 1 сентября заработали новые правила, которые сами законодатели назвали неэффективными. Полицейские говорят, что работают с нарушителями, но для этого в законе не хватает рычагов. Чиновники и депутаты считают, что не дорабатывают именно правоохранители. Навести порядок нетрудно, если захотеть, тогда как принимаемые нормы лишь губят законопослушный бизнес, уверены представители отрасли.

В Саратовской областной думе на круглом столе обсудили, как исполняется закон о дополнительных ограничениях розничной продажи алкоголя. Новые нормы в регионе вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Они запретили продавать алкоголь в стационарных магазинах, которые находятся в многоквартирных домах, если вход со стороны подъезда. Ограничили продажу в розлив пивных напитков, пива, медовухи, сидра в потребительскую тару в стационарных торговых точках, расположенных в многоэтажках или пристройках к ним.

Председатель облдумы Алексей Антонов, открывая «круглый стол», признал, что закон не работает, и жители продолжают жаловаться на продажу спиртного в многоквартирных домах. Он объяснил это формальным подходом к работе. Только он получил десятки жалоб. Так, в Саратове на ул. Азина, 26 горожане сообщили, что пиво продавали даже 11 сентября, в День трезвости. При этом цену на товар увеличили на 15%.

По данным мэрии, в Саратове 40 точек нарушают закон. Когда выявляют нарушения, им направляют предостережение, чиновники обращаются в прокуратуру. При повторных нарушениях выписывают штрафы. Сами чиновники признают, что штрафы небольшие: с должностных лиц берут около 20 тыс. руб., и эти суммы никого не пугают. Сразу можно выдать только предостережение и обратиться в полицию.

Начальник управления организации охраны общественного порядка областной полиции Сергей Щипков рассказал, что в сфере продажи алкоголя в прошлом году было 736 нарушений, в этом — уже 939 (из них выявили 380 фактов продажи спиртного несовершеннолетним).

За эту неделю полицейские зафиксировали 18 случаев продажи алкоголя после 10 вечера.

Господин Щипков сообщил, что нарушители обычно арендуют площади. Полицейские останавливают торговлю, направляют материалы в суд. В результате по трем адресам предприниматели сменили род деятельности. Он пожелал представителям администрации города активнее работать с собственниками помещений и пообещал помочь.

Полицейский сказал, что действующие меры недостаточны: за повторную продажу спиртного несовершеннолетним, по его словам, нужно вводить уголовную ответственность. Эта мера хорошо показала себя в отношении водителей, которые повторно садятся за руль пьяными.

Он заверил, что большинство нарушителей, которые в основном находятся в Саратове, Энгельсе, Балаково, известны, и полицейские регулярно их проверяют.

Участники совещания заявили, что полиция плохо реагирует на факты нарушения закона о продаже спиртного.

Старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анастасия Соболевская сообщила, что прокуратура работает в этом направлении. Также с минэкономом и минцифры они прорабатывали вопрос о создании Telegram-канала, чтобы оперативно сообщать полицейским о фактах незаконной продажи спиртного, а они бы реагировали.

«Эта тема не была поддержана органами полиции, они сослались на свой приказ по поводу регистрации сообщений о преступлениях, — сообщила старший прокурор. — Вместе с тем аналогичная практика достаточно успешно существует в Вологодской области».

В прокуратуре предложили полицейским снова вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность получать сигналы из Telegram-канала как оперативную информацию.

Директор ООО «Бир клаб» Михаил Якушев отметил, что слово «наливайки» некорректно, и предложил разделять общепит и розничный магазин. Он напомнил, что в 2015 году в регионе приняли закон, который запрещает продавать алкоголь после 10 вечера, то есть ночная торговля оказалась под запретом.

«Но этого не произошло от слова совсем, — сказал предприниматель. — Те, кто торговал круглосуточно, также продолжили торговать. Перестали торговать законопослушные».

Потом в 2024 году приняли закон, который запрещает структурам общепита в МКД продавать алкоголь ночью. По его словам, снова ничего не изменилось: как торговали ночью, так и торгуют. В 25-м году ввели дополнительные ограничения.

Вместо борьбы с нарушителями законодатели решили наказать весь бизнес, считает Михаил Якушев.

«Я в своей сети закрыл 30% бизнеса, закрыл 4 магазина из 15 существующих, — рассказал господин Якушев. — Что нам скажут из „Пивного стандарта“? А их нет сегодня! Ваши законы не работают, господа. Вы можете хоть еще 20 законов принять, они работать не будут».

Никто не хочет следить за исполнением законов, в том числе потому, что нарушители ставят себя выше закона. В качестве одно из объяснений плохого контроля предприниматель предложил коррупцию.

В свою очередь предприниматели жалуются, что им звонят представители сети «Красное и белое» и спрашивают, когда освободятся торговые площади, рассказал господин Якушев. Выходит, что с пивом в Саратовском регионе борются, зато в тех же самых помещениях можно будет купить всю линейку алкоголя, отметил предприниматель.

Председатель облдумы Алексей Антонов призвал бизнес-сообщество саморегулироваться, их никто не будет делить на хороших и плохих.

Депутат Игорь Иванов («ЕР») рассказал, что в его избирательном округе, Заводском районе, поступило много жалоб на работу так называемых «наливаек». 11 сентября он посетил около 20 магазинов, которые торгуют пивной и алкогольной продукцией. Сетевые магазины запрет на продажу спиртного не нарушали. Зато некоторые предприниматели, наоборот, стремились подзаработать в этот день, даже развесили объявления о продаже продукции на 15% дороже. По его словам, такое можно сравнить разве что с 90-ми.

Полиция, по словам депутата, реагирует слабо: все притоны на виду. ИП, на которые обратили внимание, часто меняют юридический адрес, поэтому в следующий раз, когда приходят проверяющие, им снова выписывают штраф, а двойное наказание применить нельзя. Такие предприниматели ведут себя вызывающе. И с этим нужно что-то делать, уверен Игорь Иванов.

Станислав Денисенко (ЛДПР) отметил, что, возможно, нужно использовать международный опыт — вывести магазины, точки продаж, из центра города на периферию. Общепит это не должно затронуть.

В Торгово-промышленной палате отметили, что законы о продаже алкоголя не совсем ясны бизнесу и плохо проработаны, поэтому при принятии законов нужно учитывать мнение бизнес-сообщества.

Алексей Антонов, подводя итог, отметил, что поправки в закон вносят не для того, чтобы закрыть предприятия. Что касается бизнеса, то есть ТПП, организация «Опора России», которые поддерживают и защищают бизнес. Значит, саратовским предпринимателям нужно собраться и самим начать регулировать себя в сфере продажи спиртного. Если принятые законы в Саратовской области не заработают, то введут другие инструменты. А именно: полный запрет на розницу, продажу алкогольной продукции, оказание услуг общественного питания в объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах.

«Задача — не наказать бизнес, который торгует по всем нормам закона, а ликвидировать социальную напряженность, которая существует в городе Саратове и многих городах региона»,— подытожил господин Антонов.

