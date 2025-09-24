В Саратовской области запретили менять категорию ценных земель сельхозназначения

В Саратовской области особо ценные земли сельхозназначения нельзя будет перевести в другую категорию. Соответствующие поправки в закон были внесены на заседании областной думы.

Депутат Дмитрий Полулях («Единая Россия») рассказал, что представленный законопроект разработан для приведения закона Саратовской области «О земле» от 30.09.2014 в соответствие с федеральным. А именно — для обеспечения единообразия, устранения терминологических несоответствий и неопределённостей в отношении вопросов садоводства и огородничества. Также не допускается перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в другую категорию, если они включены в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

По мнению докладчика, вновь устанавливаемые нормы позволят обеспечить соблюдение одного из основных принципов земельного законодательства — приоритета охраны земли как средства производства в сельском хозяйстве.

Содокладчик, депутат Алексей Кольцов («Единая Россия»), напомнил, что Саратовская область как крупный аграрный регион традиционно входит в число лидеров России по производству основных видов сельскохозяйственной продукции: зерна, подсолнечника, овощей, молока. Так что проблема сохранения продуктивных сельскохозяйственных угодий актуальна и решается на всех уровнях власти всеми заинтересованными ведомствами.

Господин Кольцов напомнил, что в июне текущего года состоялись депутатские слушания областной думы на тему «О мерах повышения эффективности и вовлечения в оборот земель сельхозназначения». Законопроект «О внесении изменений в закон Саратовской области „О земле“» является продолжением этой планомерной работы, направленной на то, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение площади сельскохозяйственных земель.

При этом вносимые законопроектом изменения позволят не допустить перевода земель, сельскохозяйственных угодий и земельных участков в другую категорию в том случае, если они включены в перечень особо ценных. Депутаты считают, что это позволит сохранить площадь пахотных массивов и повысить эффективность использования земель. Депутаты единогласно поддержали закон.

Татьяна Смирнова