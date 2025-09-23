В Саратове нефтяники и металлурги терпят убытки

В Саратовской области нефтегазовая и металлургическая отрасли продолжают нести убытки. О том, сколько бюджет недополучит налогов, обсуждали в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Начальник аналитического отдела УФНС по Саратовской области Владимир Никутин рассказал, что областной бюджет недополучит средства по двум налогам. Это налог на прибыль организаций (1,5 млрд руб.) и налоги по упрощенной системе налогообложения (1,9 млрд руб.).

Что касается налога на прибыль организаций, то эта ситуация была известна ранее. Крупнейшие налогоплательщики региона не получают прибыль, на которую рассчитывали.

По-прежнему убыточна нефтегазовая отрасль: из-за снижения цены продажи нефти на 21%, уменьшения объемов добычи нефти примерно на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а также снижения курса доллара во 2 квартале 2025 года на 10%.

Терпит убытки и металлургическая отрасль. Это объясняется, в том числе, снижением курса доллара США, уменьшением объемов реализации и ростом расходов по основной деятельности из-за повышения тарифов. Налогоплательщики заявили в декларациях уменьшение прибыли. Соответственно, и бюджет получит меньше средств.

Господин Никутин также отметил наличие в регионе обособленных подразделений крупнейших налогоплательщиков. В основном это финансовый сектор экономики, где наблюдается снижение поступлений на 34% (порядка 1 млрд руб.). Основной причиной происходящего является создание резервов под обесценивание ценных бумаг. Это является обязательным требованием законодательства.

Что касается упрощенной системы налогообложения, то прогнозные показатели формировались ровно год назад. Снижение показателей по УСН объясняется изменением количества налогоплательщиков в регионе. Первоначальная оценка по количеству налогоплательщиков на 2025 год составляла около 102,4% к уровню аналогичного периода. Однако по итогам 8 месяцев отчетность показывает, что налогоплательщики уходят с упрощенной системы налогообложения. Снижение наблюдается на уровне трех процентных пунктов (сейчас 99% к уровню 2024 г.).

По словам господина Никутина, основной причиной снижения количества является переход на общий режим налогообложения, а также на патентную систему.

Зато наблюдается рост поступлений в федеральный бюджет: за 8 месяцев прирост налоговых поступлений составил 117%.

Последние 5 лет в Саратовском регионе наблюдался устойчивый рост числа плательщиков на УСН.

«К сожалению, впервые мы имеем снижение: они у нас никуда не делись, просто перешли на общий режим налогообложения, стали платить налог на добавленную стоимость»,— подытожил господин Никутин.

Татьяна Смирнова