Мантия в аренду не сдается

Высшая квалификационная коллегия судей отменила решение о принудительной отставке судьи Оксаны Карасевой из Астрахани. Ранее региональная коллегия уволила ее за занятие предпринимательской деятельностью. ВККС удовлетворила жалобу бывшей судьи, хотя астраханская ККС выяснила, что та сдавала в аренду земельный участок медицинскому центру, при том что совмещение работы судьи и предпринимательской деятельности недопустимо. Также госпоже Карасевой удалось оспорить факт сомнительных финансовых операций.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 22 сентября рассмотрела жалобу судьи Ленинского районного суда Астрахани Оксаны Карасевой на майское решение ККС региона о досрочном прекращении ее полномочий с лишением пятого квалификационного класса, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» президент правления организации Алексей Дондупай. 30 мая этого года госпожа Карасева была исключена из штата суда за занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи (пп. 7 п. 1 ст. 14 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»), объявило в июне управление Судебного департамента в Астраханской области.

Судья по уголовным делам Оксана Карасева была назначена на свою должность указом президента России 30 июня 2012 года. 24 августа 2018 года ей присвоили пятый квалификационный класс, который остался без изменений после аттестации 3 декабря 2021 года. В 2022 году она прошла повышение квалификации в Российском государственном университете правосудия в Москве. Однако в том же году ей вынесли два частных определения за нарушения уголовно-процессуального закона, а в 2023 году — одно частное определение.

Стаж работы госпожи Карасевой в судебной системе превышает 12 лет.

Квалификационная коллегия судей региона выяснила, что Оксана Карасева вела предпринимательскую деятельность с 2019 года: сдавала в аренду земельный участок с нежилым зданием медицинскому центру (подробности неизвестны). Также ККС установила, что после развода со своим супругом Сергеем Карасевым судья заключила с ним же договор аренды и доверительного управления на тот земельный участок, по которому бывший муж получал доход от аренды. Позже госпожа Карасева подписала договор ссуды с другим предпринимателем, позволяя ему безвозмездно пользоваться участком. ККС обратила внимание на неоднозначные финансовые операции с участием Карасевой, включая переводы денег от предпринимателя. Коллегия судей также отметила, что договор аренды с медицинским центром расторгли только через три года после развода, когда супруги продолжали жить вместе, сообщал портал «Право.ru».

По данным из акта Советского райсуда Астрахани, речь идет о территории площадью 400 кв. м (адрес скрыт). Изначально Оксана Карасева требовала, чтобы экс-супруг Сергей Карасев освободил землю, но затем отозвала иск. Производство по делу было прекращено.

Коллегия также указала, что с 2019 года Оксана Карасева 12 раз выезжала за границу, что не соответствовало заработку судьи. Госпожа Карасева не смогла предоставить чеки из поездок, но уточнила, что за время судейских полномочий у нее не появилось нового имущества. В итоге ВККС встала на сторону Оксаны Карасевой, удовлетворив ее жалобу и отменив решение квалификационной коллегии судей региона.

Нина Шевченко