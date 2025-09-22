Суд наказал жительницу Саратовской области за неуплату алиментов

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 38-летней жительницы Краснопартизанского района по уголовному делу о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с 1 октября 2024 года по 14 января 2025 года фигурантка без уважительных причин не уплачивала алименты на содержание своего ребенка. Сформировалась задолженность в размере более 72 тыс. руб.

Фигурантка признала свою вину. По решению суда она получила четыре месяца принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Павел Фролов