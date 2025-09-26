Саратовская область поднялась в экологическом рейтинге на четыре строчки

Саратовская область расположилась на 45-м месте в федеральном экологическом рейтинге. Его опубликовала по итогам лета 2025 года организация «Зеленый патруль».

Годом ранее Саратовская область занимала в рейтинге 49-ю позицию. Пензенская область оказалась на 32-м месте, Волгоградская — на 38-м, Астраханская — на 46-м.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как социально-экологический, промышленно-экологический и природоохранный индексы, качество почвы, воды и воздуха. Возглавили список Алтай, Кабардино-Балкарская Республика и Мурманская область. Последние места заняли Приморский край, Свердловская область и Забайкальский край.

Павел Фролов