Главе СКР доложат о ситуации с ликвидацией троллейбусного движения в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о результатах процессуальной проверки в связи с обращением о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Волгограде и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным информационного центра СКР, жители Волгограда в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в сети, выразили несогласие с ликвидацией троллейбусного движения в Кировском районе. С их слов, с августа по сентябрь этого года сотрудники МУП «Метроэлектротранс» демонтировали разворотное кольцо на конечной станции на улице Тополевой и примыкающих линий. Это привело к разрушению участка контактной сети, спецоборудование украли.

Авторы обращения полагают, что указанными действиями бюджету причинен ущерб, нарушено их право на транспортное сообщение. Граждане обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов