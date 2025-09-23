«Прометей» не оправдал надежд

Застройщик ГК «Лепта» не смог обязать губернатора Романа Бусаргина и правительство региона исполнить инвестиционное соглашение и предоставить два участка в центре Саратова под жилую застройку. Земля на Григорьева и Соборной была обещана как компенсация за строительство 24-этажного ЖК «Прометей» на Рабочей, 45а и помощь 60 обманутым дольщикам. Однако в 2023 году градостроительное законодательство в регионе изменилось, и возведение многоэтажек попало в зависимость от числа свободных мест в окрестных школах и детсадах. Арбитражный суд Саратовской области встал на сторону властей, теперь решение вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яков Стрельцин остается бенефициаром ряда юрлиц "Лепты"

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Яков Стрельцин остается бенефициаром ряда юрлиц "Лепты"

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

12-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ Арбитражного суда Саратовской области в предоставлении ООО СЗ «Липки 2020» двух участков в центре Саратова. Компания требовала обязать губернатора Романа Бусаргина и правительство области передать ей землю на улицах Григорьева, 50/52 и Соборной, 49 без проведения торгов. Истец ссылался на соглашение от 29 декабря 2020 года с областным Министерством строительства и ЖКХ, заключенное после того, как компания обязалась завершить строительство ЖК «Прометей» на Рабочей.

Земля на Рабочей, 45А была передана в аренду ЖСК «Чайка-6» еще в 2001 году. Однако до 2015 года новый жилой комплекс так и не был построен, а «Чайка-6» обанкротилась. В 2016 году право аренды перешло к ЖСК «Прометей», который также не возвел дом. В марте 2018 года был подписан аналогичный договор с группой компаний «Лепта», которая затем передала объект дочернему предприятию — СЗ «Липки». Тогда же мэрия Саратова разрешила увеличить этажность объекта с семи этажей до 24, чтобы дать квартиры 60 дольщикам. По данным «Дом. рф», строительство ЖК «Прометей» началось в январе 2019 года. Застройщик вложил в реализацию проекта 43 млн руб., а в четвертом квартале 2020 года дом был сдан в эксплуатацию.

По завершении этого инвестиционного проекта, в конце декабря 2020 года, «Липки» подписали соглашение о последующей передаче земли на улицах Григорьева и Соборной без торгов. Рыночную стоимость этих участков оценили в 34,9 млн руб. Путем строительства пятиэтажного и шестиэтажного нежилых зданий инвестор планировал компенсировать расходы на возведение ЖК «Прометей».

ООО «Специализированный застройщик „Липки-2000“» зарегистрирован в Саратове в 1998 году и входит в группу компаний «Лепта», основанную Яковом Стрельциным. ГК известна строительством ряда объектов в историческом центре города. Среди них — жилой дом «Lipki Park House» на улице Некрасова, сданный в 2016 году. Также компания построила дома на Советской, Провиантской и Соборной улицах. Эти объекты получили премии «Хрустальный дом». При этом в последние несколько лет большинство юрлиц из группы компаний показывают убытки.

В 2023 году власти региона приняли ряд поправок в градостроительное законодательство, которые поставили возможность возведения многоквартирных домов в зависимость от наличия свободных мест в окрестных школах и детсадах. В связи с этим исполнение своих обязательств перед инвестором региональные власти сочли невозможным.

В марте 2024 года Арбитражный суд Саратовской области отказался обязывать администрацию Саратова подписывать договор аренды спорных участков с СЗ «Липки 2020». Обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях застройщику не удалось. Тогда «Лепта» подала иск непосредственно к правительству Саратовской области и губернатору Роману Бусаргину, потребовав обязать их исполнить соглашение от 2020 года.

Суд установил, что застройщик действительно выполнил все условия соглашения. Министерство, со своей стороны, подготовило проект распоряжения губернатора еще в мае 2023 года, но документ не был согласован. В суде ответчики пояснили, что строить многоквартирные дома на указанных участках теперь нельзя, поскольку в округе нет школ и детских садов с необходимым количеством свободных мест.

Предоставленные администрацией Саратова данные показали дисбаланс между расчетной и фактической наполняемостью социальных учреждений. Соблюдение публичных интересов и новых градостроительных правил невозможно одновременно с передачей земли, пришел к выводу Арбитражный суд Саратовской области. Истец обжаловал это решение.

Изменение законодательства создало правовые препятствия для передачи земель. Гарантии для инвесторов не отменяют необходимости соблюдать действующие правила застройки, указал 12-й арбитражный апелляционный суд и оставил решение нижестоящей инстанции в силе. В группе компаний «Лепта» комментировать разбирательство отказались.

Никита Маркелов