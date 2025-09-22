Реконструктора цирка в Пензе и КРК «Октябрь» в Астрахани банкротит налоговая

Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать ООО «Стройресурс» банкротом. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Электронное правосудие» 18 сентября.

ООО «Стройресурс» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредители — Станислав Маслаков и Евгений Луговитин. Несмотря на уголовное дело, господин Луговитин все еще числится гендиректором компании. В прошлом году юрлицо заработало 7,1 млн руб. при выручке 361 млн руб. В августе этого года ФНС России приостановило операции по счетам ООО «Стройресурс». Также налоговый орган наложил арест на три объекта имущества компании. По состоянию на май этого года «Стройресурс» имеет задолженности по налогам и штрафам на 68,25 млн руб. Евгений Луговитин контролирует еще несколько компаний через ООО «Стройресурс» или напрямую. Среди них ООО «Стройресурс РК» (Калмыкия; торговля стройматериалами) с оборотом 95 млн руб., ООО «Строй-Юг» (строительство) с оборотом 195 млн руб., ООО «Нурмерс» (Калмыкия, строительство, 75% принадлежат господину Луговитину). Вместе со Станиславом Маслаковым владеет ООО «Сервистемпстрой». Общая стоимость активов составляет около 60 млн руб. «Стройресурс» участвовал в девяти закупках на сумму почти 7 млрд руб. в качестве поставщика. Среди них реконструкция рязанского цирка за 430 млн руб., которая успешно завершена, а также завершение реконструкции Пензенского цирка за 1,9 млрд руб. Последний контракт между «Росгосцирком» и «Стройресурсом» был заключен в ноябре 2018 года, но в декабре 2023 года заказчик расторг его в одностороннем порядке.

В 2018 году «Стройресурс» заключил контракт с Росгосцирком контракт стоимостью 1,26 млн руб. на завершение реконструкции Пензенского госцирка. Объект должны были сдать до конца декабря 2020 года, однако сроки неоднократно сдвигались. Только в 2023 году заказчик расторг контракт с московской фирмой, на тот момент работы были выполнены только на 888,7 млн руб. При этом Росгосцирк заплатил подрядчику аванс в размере 1,1 млрд руб. В августе этого года заказчик взыскал со «Стройресурса» 543,1 млн руб. за неисполненные обязательства по контракту, а также проценты за пользование чужими деньгами. Ранее глава Росгосцирка заявил, что в отношении директора подрядной организации возбуждено уголовное дело.

Помимо цирка в Пензе, ООО «Стройресурс» в 2022 году заключило контракт стоимостью около 3 млрд руб. с управлением капитального строительства (УКС) Астраханской области на реконструкцию кинокомплекса Октябрь в историческом центре Астрахани. В итоге повторилась та же история, что и с пензенским цирком: изначально планировалось, что ремонт завершится в четвертом квартале 2024 года, но впоследствии сроки сдачи объекта также стали переносить. Последний раз подрядчик и местные власти обещали закончить работы к концу 2026 года.

При реконструкции «Октября» также не обошлось без уголовных дел. Под статью за получение взятки попали сотрудник УКСа Салман Курбанов и замначальника ведомства Станислав Зырин. Астраханское СУ СКР сообщало, что они получили от господина Луговитина взятки на общую сумму 900 тыс. руб. за покровительство при строительном контроле и сокрытие нарушений. В отношении самого Евгения Луговитина также было возбуждено уголовное дело.

В августе этого года УКС Астраханской области подало к ООО «Стройресурс» иск о взыскании 41 млн руб. Причиной стало нарушение условий контракта стоимостью 87,8 млн руб. по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Кельи братские Спасо-Преображенского мужского монастыря (Епархиальная библиотека) и садик духовной семинарии», в котором с 1966 по лето 2022 года располагался Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского. Работы должны были быть завершены до 10 декабря 2023 года. Однако подрядчик не выполнил обязательства, и в июле 2023 года УКС оштрафовало «Стройресурс» на 10 тыс. руб. В декабре сроки продлили до 31 января 2025 года, но компания вновь нарушила график. Контракт расторгли 19 августа, и Евгения Луговитина уведомили об этом 28 июля.

Нина Шевченко