ККС лишила полномочий убитого в Камышине судьи Василия Ветлугина
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области прекратила полномочия убитого судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина. Решение приняли на недавнем заседании ККС на основании обращения начальника управления судебного департамента региона.
14 августа в Камышине Волгоградской области убили судью Василия Ветлугина. Индивидуальный предприниматель Сергей Кибальников выстрелил в судью из ружья, а затем добил его ножом, нанеся жестокие ранения. Кибальникова задержали на месте, и он признал вину. Уголовное дело возбуждено по статьям, касающимся убийства с особой жестокостью и незаконного хранения оружия. Убийцу задержали и заключили под стражу.
На следующий день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Дмитрию Буравцеву подготовить доклад по делу. Следствие установило, что между Сергеем Кибальниковым и Василием Ветлугиным существовали судебные отношения: в 2019 году судья удовлетворил иск бизнесмена к покупателю его катера. Одна из версий мотива убийства — ревность, так как супруга подозреваемого, Елена Кибальникова, работает секретарем в том же суде.