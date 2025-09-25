В Саратове будут штрафовать за публикацию материалов об атаках БПЛА

В Саратовской области введена ответственность за съемку и публикацию материалов о беспилотных атаках. Закон, принятый на заседании областной Думы, дополняет региональный закон «Об административных правонарушениях» статьей 7.5.1. Новая статья запрещает публикацию информации о беспилотниках, их типах, местах нахождения, траекториях полета и последствиях атак.

Запрет включает материалы о системах противодействия беспилотникам, таких как противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей за первое нарушение и 5 тыс. рублей за повторное. Для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей за первое нарушение и 300 тыс. рублей за повторное.

Решение о введении ограничений было принято Оперативным штабом Саратовской области для обеспечения безопасности, по примеру других регионов России. Запрет не распространяется на публикации по решению исполнительных органов и местного самоуправления. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Никита Маркелов