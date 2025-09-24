Депутаты отказались от стоматолога

В Саратовской областной думе утвердили нового вице-спикера, а также председателей трех комитетов. Теперь вопросы аграрной политики и земельных отношений в парламенте будет курировать Антонина Галяшкина, строительство и ЖКХ — Дмитрий Полулях. Избранный в облдуму экс-спикер Саратовской городской думы Сергей Овсянников сложил мандат муниципального собрания и возглавил комитет по госстроительству. Также депутаты поддержали кандидатуру господина Овсянникова на пост заместителя председателя парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Овсянников стал вице-спикером саратовской облдумы и возглавил комитет по госстроительству

Фото: Владимир Барсуков Сергей Овсянников стал вице-спикером саратовской облдумы и возглавил комитет по госстроительству

Фото: Владимир Барсуков

14 сентября 2025 года прошли дополнительные выборы в Саратовскую облдуму. Число «народных избранников» пополнили участник СВО Дмитрий Лыгин, глава Озинского района Антонина Галяшкина, а также бывший руководитель таможни, экс-председатель Саратовской гордумы Сергей Овсянников. Все они являются членами партии «Единая Россия».

В своем Telegram-канале председатель облдумы Алексей Антонов («ЕР») высоко отозвался о богатом профессиональном опыте избранных депутатов, посчитав, что они сумеют внести весомый вклад в законотворческую деятельность.

В итоге Сергей Овсянников вошел в комитеты по государственному строительству и местному самоуправлению, по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, по делам ветеранов, по бюджету. Антонина Галяшкина состоит в комитетах по государственному строительству и местному самоуправлению, по информационной политике, по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Дмитрий Лыгин — в комитетах по информационной политике, по социальной политике, по спорту, туризму и делам молодежи, по делам ветеранов.

На заседании облдумы председатель Алексей Антонов озвучил, что от его заместителя Ирины Колесниковой поступило заявление об освобождении от должности. За пост зампреда парламента боролись два кандидата: Сергей Овсянников от «ЕР» и Александр Анидалов от КПРФ.

В своем выступлении Александр Анидалов отметил, что необходимо функционально менять работу думы, устранять дисбаланс между ветвями власти, который не сможет решить представитель «ЕР», поскольку губернатор тоже является членом этой же партии. Нужен противовес в лице представителя оппозиции. По его словам, 99% законов пишут в правительстве, а у депутатов фактически нет для этого возможностей: в их распоряжении три юриста, и те только дают обоснование, почему закон нельзя принять, вместо того чтобы помочь.

Чтобы добиться принятия закона, необходимо пройти семь кругов ада, признался депутат. Ему неоднократно советовали напрямую обращаться в министерство, поговорить «под ковром», и тогда вопрос может решиться. Александр Анидалов призвал коллег набраться смелости и проголосовать за представителя оппозиционной партии на посту зампреда.

Отвечая на вопросы депутатов, господин Анидалов согласился с упреком в беззубой позиции, но добавил, что его фракции в последнюю очередь стоит брать этот упрек на себя, да и зубы сперва надо вставить всей облдуме, которой «вышибли их вместе с челюстями и загнали под ковер». Он высказал готовность выступить в роли стоматолога.

В своем выступлении Сергей Овсянников отметил, что это волнительный для него момент, и поблагодарил партию «ЕР» за выдвижение его кандидатуры на выборы в облдуму. Сам факт, что за него проголосовали граждане, свидетельствует, по мнению господина Овсянникова, о том, что народную программу партии поддерживают жители, а решения правительства и губернатора пользуются поддержкой граждан.

Он считает необходимым расширять меры поддержки для участников СВО, поддерживать многодетные семьи, решать коммунальные проблемы, связанные с водоснабжением и уборкой мусора.

Отвечая на вопросы, Сергей Овсянников не согласился, что присоединение населенных пунктов к Саратову было ошибочным, сославшись на то, что не все граждане высказываются против этого. А что касается позиции города, который часто обращается с просьбой выделить средства на решение тех или иных вопросов, то тут ничего не поделаешь — бюджет дефицитный, подытожил депутат.

По итогам голосования за господина Анидалова проголосовали 5 человек, тогда как господин Овсянников получил остальные 25 голосов. Воздержавшихся не было.

Сергей Овсянников поблагодарил за поддержку его кандидатуры на пост зампреда и отметил, что его выдвижение на пост председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению логично. В голосовании на пост председателя комитета он обошел депутата от КПРФ Дениса Буланова, за которого проголосовали 5 человек.

За пост председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики боролись Дмитрий Полулях («ЕР»), Станислав Денисенко (ЛДПР) и Владимир Есипов (КПРФ).

Во время дискуссии представители партии ЛДПР упрекнули КПРФ в устраивании политических шоу и выразили обеспокоенность, что если их изберут председателями комитетов, то шоу продолжится. Их не избрали. Победил Дмитрий Полулях (22 голоса). За Владимира Есипова проголосовали 5 человек, Станислав Денисенко набрал два голоса.

После дискуссии председатель облдумы Алексей Антонов сказал, что в непростое время ведения СВО всем фракциям необходимо сплотиться, и попросил депутатов действовать конструктивно: если что-то критикуют, то нужно в первую очередь спрашивать с себя, что сделано для решения той или иной проблемы.

На пост председателя комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию выдвигались Антонина Галяшкина («ЕР»), Станислав Денисенко (ЛДПР) и Ольга Лубкова (КПРФ). За Антонину Галяшкину проголосовало 23 депутата.

