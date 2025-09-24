Племзавод «Трудовой» вложит 700 млн в разведение крупного скота под Марксом

В Саратовской области до конца года заработает новый комплекс для выращивания молодняка крупного рогатого скота на 1,448 тыс. голов, сообщает региональный мининвест. АО «Племзавод «Трудовой» инвестирует в проект 698 млн руб. Комплекс будет оснащен современными системами вентиляции, кормораздачи и навозоудаления. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год, сообщил Александр Марченко, глава министерства инвестиционной политики региона.

АО «Племзавод «Трудовой» уже завершило строительство животноводческого комплекса на 1,2 тыс. голов, что увеличило производство молока на 14,6 тыс. тонн в год и создало 32 новых рабочих места. Инвестиции в этот проект составили 1,25 млрд руб. Также предприятие завершило техническое перевооружение двух участков орошения, что позволило вдвое сократить потребление электроэнергии. Вложения в обновление составили 275 млн руб.

АО «Племзавод «Трудовой» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Саратовской области по производству молока. С 2010 года компания занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления продуктивности голштинской породы. Доля предприятия в общем объеме произведенного молока по Марксовскому району за 2023 год составила 83,4%, а по Саратовской области — 48,6%.

Никита Маркелов