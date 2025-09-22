Суд в Саратове взыскал с зернового трейдера 90 млн в пользу юрлица из Сингапура

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd из Сингапура к саратовскому ООО «Волга Грейн», взыскав в совокупности почти 926,5 тыс. евро. Поводом для спора стал договор поставки (номенклатура в судебных актах не уточняется), который стороны заключили в 2019 году. Летом 2023 года поступил иск с требованием о возврате предоплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму более 1,2 млн евро.

Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd зарегистрирована в Сингапуре в 2003 году. Компания занимается международной торговлей. Основной вид деятельности — поставка сельскохозяйственных товаров и удобрений.

Ранее суд утвердил мировое соглашение между сторонами, но кассационная инстанция отменила это определение. Арбитражный суд Поволжского округа указал на отсутствие представителя ответчика в заседании и проблемы с подтверждением полномочий у представителей обеих сторон. Также суд обратил внимание на противоречие в условиях соглашения о переводе денег за границу.

В новом решении первая инстанция полностью удовлетворила требования истца в существенной части. С ответчика, ООО «Волга Грейн», взыскали основной долг в размере более 863 тыс. евро и более 63 тыс. евро процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд также постановил начислять проценты дальше, начиная с 19 июня 2024 года. Согласно текущему курсу сумма эквивалентна примерно 91 млн руб. Дополнительно с ответчика взыскали 200 тыс. руб. в качестве госпошлины.

ООО «Волга Грейн» зарегистрировано в Саратове в 2016 году, около года назад юрлицо переехало во Владимирскую область. Основной вид деятельности — торговля зерном, семенами и кормами для животных. Компанией владеет и руководит Олег Василенко. Максимальную прибыль компания получила в 2018 году — она составила 16 млн руб. 2021 и 2022 годы «Волга Грейн» закрывало с убытком порядка 9,5 млн руб., в 2023 году показатель сократился до нуля. В марте 2024 года суд принял к рассмотрению заявление АО «КС Банк» о банкротстве «Волга Грейн».

Никита Маркелов