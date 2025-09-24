Славянский снос

Администрация Саратова хочет снести часть Славянского рынка на 3-й Дачной. Ответчиками выступают ООО «Славянский рынок» и ООО «Славянский двор». На время рассмотрения иска арбитражный суд принял обеспечительные меры, связанные с землей и зданием площадью 3,7 тыс. кв. м. Гендиректор организаций-ответчиков Олег Комаров уверяет, что все объекты размещены законно.

Нынешние торговые объекты на 3-й Дачной появились порядка 30 лет назад

Нынешние торговые объекты на 3-й Дачной появились порядка 30 лет назад

Фото: Мэрия Саратова

Арбитражный суд Саратовской области запретил Росреестру совершать регистрационные действия с землей под «Славянским рынком» на 3-й Дачной в Саратове. Обеспечительные меры приняты судьей Юлией Святкиной 18 сентября в рамках рассмотрения иска администрации Саратова к ООО «Славянский двор» и ООО «Славянский рынок».

Речь идет о земельном участке площадью 2 464 кв. м на проспекте 50 лет Октября, 93Е с разрешенным использованием для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также одноэтажном здании с двумя навесами на нем площадью 3 705 кв. м. Мэрия просит в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда обязать обе организации снести часть строения с вывеской «Торговый комплекс «Славянский» и две входные группы. Обосновывают чиновники иск необходимостью устранить препятствия в пользовании земельным участком, государственная собственность на который не разграничена.

По данным кадастровой карты, спорное кирпичное здание введено в эксплуатацию в 2004 году и имеет кадастровую стоимость 110 млн руб. Из базы онлайн-карт следует, что в торговом комплексе находится 32 организации, в том числе продовольственный и вещевой рынок, парикмахерская, продуктовые магазины.

Единственным владельцем обоих ответчиков является Олег Комаров, с 2018 года он также гендиректор этих организаций. ООО «Славянский рынок» образовано в Саратове в 2000 году и закончило 2024-й с выручкой в 32 млн руб. и прибылью 6 тыс. руб. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. За год компания потеряла трех сотрудников, сейчас их 25.

ООО «Славянский двор» создано в 1991 году. ОКВЭД у него аналогичный, выручка составила 28,1 млн руб., что на 5% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла 573 тыс. руб. Число сотрудников сократилось с 35 человек в 2018 году до 23 в 2024 году.

Олег Комаров прокомментировал, что объекты введены в 2002 году в соответствии с проектами, актом эксплуатации и заключением БТИ, а администрация определила новые границы участков спустя несколько лет.

«Сейчас мэрия говорит, что в 2010 или 2015 году они определили „красные линии“, и по ним на 30 см выступают ступеньки на входе. Но они у нас в соответствии с проектом, который утвержден, актом эксплуатации. Вариант только один — решать в судебном порядке. У нас все документы в порядке. Мы не волнуемся, у нас с мэрией по 35 судов в год, мы уже привыкли», — отметил Олег Комаров.

