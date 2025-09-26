Глава Саратова обрел ответственного по идеологии

В ходе очередного заседания сегодня, 26 сентября, депутаты согласовали предложение главы Саратова Михаила Исаева о внедрении в администрации города центра муниципального управления. Эта структура займется контролем исполнения городских вопросов и сокращением сроков рассмотрения обращений граждан.

У господина Исаева появился заместитель по общественным отношениям. На эту должность предложена глава комитета по общественным отношениям Евгения Кознова. Ранее он находился в ведении заместителя по социальной сфере.

Отдел по координации антитеррористической деятельности и противодействию коррупции разделили на два, один из которых подчиняется заместителю по общественным отношениям, другой находится в структуре замглавы по правовым вопросам. Изменения окончательно согласованы депутатами.

Павел Фролов