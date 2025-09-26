Льготная налоговая ставка 1% для пензенских IT-компаний продлена до 2026 года

Льготная налоговая ставка 1% для IT-компаний и предпринимателей в Пензенской области будет действовать до 2026 года. Такое решение приняли депутаты регионального заксобрания на сегодняшней сессии, отметив значительный вклад льготы в экономику области.

По оценкам экспертов, налоговые поступления от IT-сектора в бюджет региона в следующем году могут составить около 135 млн руб. В прошлом году эта сумма достигла 134,9 млн руб., что на 20% больше, чем в 2023 году.

Инициаторы законопроекта подчеркнули, что льгота помогает IT-компаниям улучшать финансовые показатели. Кроме того она способствует расширению штат и увеличению поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет региона.

Нина Шевченко