Муниципальные маршруты по брутто-контрактам оказались убыточными для Саратова

В Саратове брутто-контракты на автобусные перевозки окупаются только на 50 %. Об этом говорили в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

На заседании комитета обсудили, что в бюджет города решено направить из регионального бюджета 100 млн руб. по брутто-контрактам в качестве субсидии. Организацией перевозок в Саратове занимается мэрия. Деньги от продажи билетов поступают в городской бюджет в размере не более 30 % от стоимости контракта.

В мэрии пояснили, что на сегодняшний день выручка от продажи билетов по брутто-контрактам покрывает не более 50 % расходов. Соответственно, дисбаланс между доходами от контрактов и продажей билетов составляет около 50%.

«Странная у нас эффективность»,— прокомментировал депутат Станислав Денисенко (ЛДПР).— «Раньше коммерческие перевозки были на самообеспечении, им хватало денежных средств от продажи билетов, автобусы ходили, пассажиров перевозили. Сейчас мы перешли на контракты, и у нас — 50%».

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) высказал предположение, что, возможно, перевозчикам выгодно нарушать интервал движения. Или же мэрия взяла для брутто-контрактов не те маршруты, которые следовало.

Председатель облдумы Алексей Антонов («ЕР») отметил, что раньше автобусов в Саратове не было видно на дорогах после 8 часов вечера.

«Мы тратим региональные деньги на то, чтобы автобусы приходили вовремя, в салонах соблюдалась чистота, работа велась так, как прописано в контракте»,— высказался господин Антонов.

По его словам, мировая практика показывает, что заниматься общественным транспортом никогда не было выгодно, это все-таки социальная нагрузка.

Господин Денисенко заявил, что и сейчас после 8 вечера на дорогах можно увидеть не так много автобусов, и отметил, что просто пытается понять, почему разрыв составляет 50 %. По его мнению, 15-20 % не вызвало бы столько вопросов.

Депутаты предложили отдельно встретиться по этому вопросу и обсудить его. В мэрии на это предложение никак не отреагировали.

Татьяна Смирнова