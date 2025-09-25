В Астраханской области запустят производство китайских двигателей за 2,5 млрд

Компания «БалтПроект», входящая в группу «Балтик», анонсировала новый проект по созданию судовых и промышленных двигателей в Астраханской области. Инициатива реализуется совместно с международным консорциумом «KIT Shipbuilding» и китайской компанией C.S.I. Соответствующее соглашение подписали на выставке «НЕВА-2025» 24 сентября.

В особой экономической зоне «Лотос» построят новый завод. Он станет первым в России предприятием, производящим энергоустановки, которые, как заявили в ОЭЗ, не уступают лучшим зарубежным образцам. «БалтПроект» будет выпускать дизельные, двухтопливные и газовые генераторы мощностью от 500 кВт до 9 МВт. Эти установки предназначены для речных и морских судов, включая те, что могут работать в ледовых условиях.

Генеральный директор группы «Балтик» Василий Семенов отметил, что новый завод сократит зависимость российских судостроителей от импортного оборудования, что важно для укрепления независимости отечественного флота. Инвестиции в проект превысят 2,5 млрд руб., а предприятие создаст около 150 рабочих мест. Также будет открыт учебный центр для подготовки специалистов.

Петербургское ООО «БалтПроект» работает с 2005 года. Компания специализируется на проектировании и строительстве энергетических комплексов на базе газопоршневых и дизельных установок. Решения используются в судостроении, промышленности, центрах обработки данных и майнинга, а также в горнодобывающей и металлургической отраслях. Предприятие также поставляет судовое оборудование и пропульсивные комплексы, обладая собственными инженерными центрами в России и Китае. За 2024 год юрлицо заработало 31 млн руб. при обороте 1,3 млрд руб. Стоимость активов — 57 млн руб. «БалтПроект» является официальным представителем компаний C.S.I. и Powermaster Marin в России. Компания предлагает комплексные энергетические решения для судов любого тоннажа, наземных транспортных средств и объектов береговой инфраструктуры, обеспечивая полную поддержку энергоцентров. C.S.I., часть китайского концерна Ningbo C.S.I. Power & Machinery Group, является мировым лидером в инновационных технологиях для морского и энергетического рынков. Компания специализируется на высокомощных среднескоростных двигателях и генераторах для электростанций. В настоящее время у C.S.I. есть 15 дочерних компаний с активами более 3 млрд юаней.

Нина Шевченко