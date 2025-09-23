Глава СКР хочет знать, кормит ли мать ребенка наркотиками в Энгельсе

Следственный комитет России начал расследование в Энгельсе, Саратовской области, после появления в соцсетях видео с матерю и ребенком, которые предположительно нетрезвы. Возбуждено дело о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину подготовить доклад о ходе расследования. Следователи уже начали проверку и собирают доказательства.

Ранее в сети распространилось предположительно снятое водителем такси видео: оператор просит пассажиров на заденем сиденье покинуть автомобиль. В этом момент в кадре плачет и мечется мальчик с красными глазами. Рядом в полусонном состоянии сидит его мать, которая игнорирует происходящее.

В Энгельсе возбуждено еще одно уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Следователи работают над установлением всех обстоятельств и сбором доказательств.

Никита Маркелов