В Балашове от теплоснабжающей организации потребовали устранить нарушения

Суд по требованию прокуратуры Балашова Саратовской области обязал теплоснабжающую организацию устранить нарушения экологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в деятельности МУП БМР Саратовской области «Система теплоснабжения Балашовского района». В мае 2018 года оно получило от регионального министерства природных ресурсов и экологии разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

Предприятие не получило новое разрешение после истечения срока действия прежнего в мае этого года. Также там не разработали проект нормативов предельно допустимых выбросов.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление директору МУП БМР Саратовской области «Система теплоснабжения Балашовского района». После его рассмотрения нарушения не устранили, что стало основанием для обращения надзорного ведомства с иском в суд. Требования удовлетворены.

Павел Фролов