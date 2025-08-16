Переговоры на Аляске, прорыв ВС РФ в ДНР, ограничение звонков в мессенджерах

Цифры недели

40% россиян полагают, что переговоры на Аляске — только первый шаг в рамках урегулирования украинского конфликта.

Больше 30 человек пострадали в результате ударов украинских БПЛА по Белгороду и Ростову-на-Дону.

ВС РФ обнаружили брешь в обороне ВСУ шириной 2,5–3 км в ДНР и малыми группами продвинулись на расстояние до 15 км в направлении населенных пунктов Золотой Колодезь и Веселое.

Розничные цены на говядину и баранину во втором полугодии могут увеличиться на 12–15% год к году.

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла 80,51 тыс. руб. за тонну, что стало новым рекордом.

Продажи новостроек в России за январь—июль 2025 года снизились на 22% в годовом выражении, до 12,3 млн кв. м.

ЦИК РФ: в сентябрьских выборах поучаствуют как минимум 1,4 тыс. ветеранов СВО.

Количество ДТП с участием электросамокатов в Москве с начала года сократилось более чем на 50%.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил выделить $2 млн Украине.

ОПЕК: мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки в 2026 году.

ARD Deutschlandtrend: канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем довольны 32% населения.

На юге Китая выявлено более 1 тыс. новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья.

Инициативы недели

Минпросвещения рекомендовало учителям следить за поведением детей иностранцев, чтобы выявлять у них возможные склонности к преступлениям.

В Госдуме предложили лишить детей мигрантов бесплатного образования.

Минприроды предложило резко увеличить ставки экологического сбора для всех 52 групп товаров и упаковки.

В Госдуме предложили блокировать контент с матом в соцсетях.

Государство планирует до конца года продать контрольный пакет «Южуралзолота» структуре Газпромбанка.

Для борьбы с ветхим флотом может быть запрещен доступ в российские порты судов старше 40 лет и осложнен заход иностранного флота старше 30 лет.

АО «Камея» хочет обанкротить немецкий автоконцерн Volkswagen: долг перед российской компанией составляет почти 17 млрд руб.

Цитаты недели

«Существует 25-процентная вероятность того, что эта встреча не будет успешной» (президент США Дональд Трамп оценивал вероятность неудачного завершения встречи с российским коллегой).

«Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть позиция — понятная и четкая» (глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже).

«Поддержка Украины и давление на Россию — вот так мы закончим эту войну» (глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ЕС и США к «трансатлантическому единству»).

«Я не диктатор, через полтора года я завершаю свою президентскую карьеру» (президент Сербии Александр Вучич исключил участие в следующих выборах президента).

«Возвращение западных брендов будет таким же быстрым, как и уход» (глава ритейлера Tom Tailor в РФ Сергей Кондаков в интервью «Ъ»).

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин запретил закупать военную форму из иностранных тканей с 2027 года.

Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому российские экспортеры не должны будут репатриировать валютную выручку и продавать ее.

По антикоррупционному иску Генпрокуратуры суд арестовал все активы челябинского миллиардера Константина Струкова и его семьи, а также начальника СУ СКР Алексея Колбасина.

Блогер Илья Варламов (объявлен иноагентом) заочно приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 99 млн руб. по делу о фейках об армии.

МИДы Армении и Азербайджана опубликовали проект мирного договора, парафированного лидерами стран в Вашингтоне при содействии президента США Дональда Трампа.

Отставки и назначения

Бывший зампред ВТБ Георгий Горшков возглавил Вайлдберриз-банк.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назначен спецпредставителем РФ по договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Максим Владимиров назначен на должность генерального консула РФ в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сделки недели

Сын основателя одной из крупнейших российских ювелирных сетей Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку.

Британская компания Gemfields Group Ltd объявила о продаже бренда Faberge за $50 млн компании SMG Capital LLC.

Wildberries & Russ заключила одну из крупнейших складских сделок года: компания арендовала логопарк «Истра» у Raven Russia.

Один из основателей бренда соусов «Махеевъ» Вадим Махеев стал владельцем 45,5% сети дискаунтеров «Находка», развивающейся в основном в Поволжье.