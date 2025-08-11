Каллас призвала ЕС и США к «трансатлантическому единству»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи глав МИД Евросоюза призвала поддержать Украину и продолжить давление на Россию. По ее словам, тем самым будет предотвращена угрозы «будущей агрессии России против Европы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

«Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию — вот так мы закончим эту войну»,— написала Кая Каллас в соцсети X.

Главы МИД ЕС 11 августа созвали экстренную встречу в формате видеоконференции. Она была организована вскоре после того, как стало известно о планах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина встретиться на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС обсуждали телефонные контакты, которые проведут с американским президентом перед его переговорами с российским коллегой.

Лусине Баласян