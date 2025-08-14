Налеты на переговоры

Белгородская область подвергается массовым атакам беспилотников со стороны Украины. Только с 13 августа в регионе ранения получили 16 человек, в том числе 5 бойцов добровольческого подразделения «Орлан». Из-за ужесточившихся атак власти перевели на дистанционку работу государственных учреждений, запретили массовые мероприятия, закрыли работу торговых центров, парков и летних веранд. Губернатор Вячеслав Гладков отмечает, что беспрецедентные налеты проходят в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА на Белгород

Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Последствия атаки БПЛА на Белгород

В последние два дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово атакуют беспилотниками территорию Белгородской области. 13 августа в Белгороде, Белгородском районе, а также в Валуйском и Грайворонском округах в результате ударов по жилым домам и машинам пострадали 13 человек. Среди пострадавших — пять бойцов добровольческого подразделения «Орлан», которое занимается охраной объектов в регионе от ударов беспилотников.

Рано утром 14 августа массированному налету подвергся центр Белгорода. Беспилотники как минимум четыре раза ударили по зданию правительства региона на Соборной площади. Также БПЛА попал в легковой автомобиль, который в результате атаки загорелся.

Всего в городе пострадали три человека: один мужчина получил множественные осколочные ранения, его супруга — ожог предплечья, а еще один местный житель — баротравму и осколочное ранение ноги. Все они госпитализированы.

Атака на здание правительства Белгородской области произошла перед проведением пресс-конференции губернатора. «Второй день мы проживаем то, что еще не проживали в нашей истории»,— сказал глава области Вячеслав Гладков в начале встречи с журналистами. Он отметил, что атаки на гражданские объекты ведутся в преддверии «определенных событий» на этой неделе — переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Губернатор сравнил происходящее с массированными обстрелами Белгорода, которые ВСУ вели в марте 2024 года во время выборов президента РФ.

По словам Вячеслава Гладкова, в здании правительства в результате ударов беспилотников серьезно поврежден верхний этаж и его кабинет. При этом никто из чиновников не пострадал. После налета в районе Соборной площади военные перекрыли участок проспекта Славы от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Попова. Схему движения общественного транспорта по более чем двум десяткам маршрутов временно изменили. С утра над городом были слышны звуки взрывов и выстрелы. Силы ПВО продолжали отражать налеты беспилотников.

По решению оперативного штаба Белгородской области в связи с участившимися атаками со стороны Украины власти до конца недели переводят на дистанционный формат работу государственных ведомств и подведомственных учреждений, а также закрывают торговые центры, парки и летние веранды в Белгороде и Белгородском районе.

По словам Вячеслава Гладкова, в регионе эффективно действует эшелонированная система защиты от атак БПЛА, и власти готовятся к изменениям стратегии противника.

Извещать жителей об опасности атак БПЛА чиновники будут в каналах в новом мессенджере MAX и по радио.

На пресс-конференции журналисты спросили у губернатора о планах по использованию в Белгороде антидроновых сеток. В приграничном городе Шебекино, например, такой сеткой затянуто порядка 60 из 286 многоквартирных домов. По словам губернатора, организовать такую защиту в Белгороде невозможно: только в районе Харьковской горы в Белгороде находятся более 600 многоэтажек. «Закрывать дома в столице региона сейчас не совсем целесообразно, но окончательные решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки»,— пояснил господин Гладков, отметив, что в текущей ситуации его мнение может измениться уже через пять часов.

Сергей Толмачев, Воронеж