Блогеру-иноагенту Илье Варламову назначили 8 лет заочно и штраф 99 млн руб.

Блогер Илья Варламов (объявлен иноагентом) заочно приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 99,5 млн руб. по делу о фейках об армии. Решение вынес Мещанский суд Москвы. Столько же просил назначить ему прокурор.

Илья Варламов (признан иноагентом)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Илья Варламов (признан иноагентом)

Отбывать наказание он должен будет в колонии общего режима. Также по решению суда ему запрещено администрировать сайты в течение четырех лет.

Варламов признан виновным в распространении заведомо ложной информации об армии по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По версии следствия, Варламов распространял фейки об армии в своем канале на YouTube. Также он дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Илью Варламова включили в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. Блогер проживает за границей и был объявлен в международный розыск.