Мессенджеры подвисли на голоске

На фоне ограничений голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), официально подтвержденных 13 августа Роскомнадзором, ожидаемо вырос трафик на сетях операторов связи. В ряде регионов его доля увеличилась на 25% в первые сутки ограничений, а в среднем по стране — на 9%. Сети телеком-компаний нагрузку выдерживают, хотя ранее мобильный голосовой трафик в России ежегодно падал в среднем на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ограничение голосовых вызовов в иностранных мессенджерах только в первые сутки, 11 августа, ожидаемо привело к росту голосового трафика на сетях операторов. Как рассказали “Ъ” в Т2, в среднем по России голосовой трафик вырос на 9%, в ряде регионов — на 25%. «Несмотря на назапланированный рост, сеть справляется с нагрузкой на голосовой канал»,— добавил представитель оператора.

Количество минут, которые абоненты «Т-Мобайла» проговорили по телефонной сети, 11 и 12 августа увеличилось на 25% относительно аналогичного периода на прошлой неделе, рассказал директор по развитию бизнеса оператора Антон Никольский-Волконский. Число абонентов, использующих голосовой трафик, выросло на 5%, уточнил он. В «Вымпелкоме», МТС, «МегаФоне», «Сбермобайле» и «Газпромбанк Мобайле» данных не предоставили.

Роскомнадзор 13 августа подтвердил начавшиеся 11 августа частичные блокировки голосового трафика в Telegram и WhatsApp, двух наиболее популярных в России мессенджерах. «По данным правоохранительных органов, именно эти мессенджеры в основном используют для обмана и вымогательства денег»,— добавили в службе. Рост голосового трафика на сетях операторов связи там комментировать не стали.

О начавшихся блокировках “Ъ” сообщал еще 11 августа, тогда операторы заявляли об отсутствии проблем на их стороне (cм. “Ъ” от 11 августа). «Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства»,— сообщили 13 августа в Минцифры.

На этом фоне в Ассоциации туроператоров России туристам рекомендовали пополнить мобильный счет и быть готовыми включить роуминг, «чтобы в непредвиденной ситуации хватило на звонок».

В Telegram, в свою очередь, сообщили РБК, что мессенджер в том числе «впервые применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков: каждый пользователь Telegram может выбирать, от кого принимать звонки, или полностью отключать их».

WhatsApp и Telegram остаются наиболее популярными приложениями для общения в России. По данным Mediascope, в июле этого года охват WhatsApp достиг 97,6 млн человек старше 12 лет (79,4% населения), Telegram — 90,9 млн (73,9%). Доля Telegram в апреле—июне достигла 10% всего времени интернет-потребления россиян.

Переход на голосовую фиксированную связь в условиях блокировок сейчас выбирают около 25% абонентов, оценивает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. Причем показатель он называет «предельным, зафиксированным на данный момент», значит, большая часть пользователей переходит в другие приложения для голосовых вызовов. Однако к концу месяца, прогнозирует он, ситуация будет заметнее — «вероятно, доля показателя может достигнуть отметки 50%».

В течение последних трех лет мобильный голосовой трафик в России падал в среднем на 6% в год, то есть даже при росте на 20–25% его объем немногим превысит уровень пандемийного 2020 года, напоминает управляющий партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. А с учетом распространения VoLTE (Voice over LTE — «голос через LTE») проблем со звонками возникнуть не должно. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как долго будут недоступными звонки в популярных мессенджерах. Но и в таком случае системных проблем при голосовых вызовах не должно возникнуть: сети изначально создавались именно для звонков. «Вопрос в том, как быстро в случае "блокировки навсегда" пользователи найдут альтернативу»,— говорит господин эксперт.

При этом увеличение трафика операторов может не только стать источником дополнительной прибыли для телеком-компаний, но и привести к возрастающим расходам операторов на расширение инфраструктуры, напоминает замдиректора по трансферу технологий центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. В долгосрочной перспективе более логичной реакцией пользователей на блокировку кажется переход на другие доступные сервисы, где звонки остаются бесплатными, заключает директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.

Татьяна Исакова