Проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном

МИД Армении и Азербайджана опубликовали проект мирного договора, парафированного лидерами стран Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым 8 августа в Вашингтоне при содействии американского президента Дональда Трампа. Сроки подписания соглашения пока неизвестны. Среди 17 пунктов договора содержится обязательство сторон отказаться от территориальных претензий друг к другу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Белом доме

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Белом доме

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соглашение между Республикой Армения и Республикой Азербайджан о мире и установлении межгосударственных отношений

Республика Армения и Республика Азербайджан (далее — Стороны), осознавая насущную необходимость установить справедливый, всеобъемлющий и прочный мир в регионе, стремясь способствовать достижению этой цели путем установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающейся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, соответствующих Уставу ООН (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, а также имея целью развитие отношений на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая взаимное желание установить дружественные отношения, договорились установить мир и межгосударственные отношения на следующей основе.

СТАТЬЯ I

Устанавливая, что границы между бывшими Советскими Социалистическими Республиками СССР стали международными границами соответствующих независимых государств и признаны таковыми международным сообществом, Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга.

СТАТЬЯ II

Полностью соблюдая статью I, Стороны подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу и впредь не будут предъявлять такие претензии.

Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку, направленных на полное или частичное разделение или нарушение территориальной целостности или политического единства другой Стороны.

СТАТЬЯ III

Стороны воздержатся от применения силы или угрозы силой против территориальной целостности или политической независимости друг друга, а также от любого иного применения силы, несовместимого с Уставом ООН. Они не позволят третьим лицам использовать их территории против другой Стороны в целях применения силы, несоответствующей Уставу ООН.

СТАТЬЯ IV

Стороны воздержатся от вмешательства во внутренние дела друг друга.

СТАТЬЯ V

После обмена уведомлениями о завершении внутригосударственных процедур ратификации настоящего Соглашения обе Стороны в течение _ дней установят дипломатические отношения в соответствии с положениями Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях (соответственно 1961 и 1963 годов).

СТАТЬЯ VI

Полностью соблюдая обязательства по статье I, Стороны добросовестно проведут переговоры по вопросам границ через соответствующие комиссии согласно согласованным регламентам с целью заключения соглашения о демаркации и делимитации государственной границы.

СТАТЬЯ VII

Стороны не будут размещать вооружённые силы третьих сторон вдоль своей общей границы. До проведения демаркации и делимитации границы они реализуют согласованные меры по укреплению безопасности и доверия, включая военную сферу, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в приграничных районах.

СТАТЬЯ VIII

Стороны осуждают и будут бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, насильственным экстремизмом и терроризмом во всех проявлениях в пределах своей юрисдикции, а также обеспечат выполнение применимых международных обязательств.

СТАТЬЯ IX

Стороны обязуются решать вопросы о пропавших без вести и насильственно исчезнувших лицах, связанных с вооружённым конфликтом между ними, включая обмен всей имеющейся информацией, сотрудничество с международными организациями и проведение справедливого расследования, а также важность установления их судеб как средства примирения и укрепления доверия. Соответствующие положения будут предметом отдельного соглашения.

СТАТЬЯ X

Стороны могут заключать соглашения о сотрудничестве в различных сферах — экономической, транспортной, экологической, гуманитарной и культурной — представляющих взаимный интерес.

СТАТЬЯ XI

Настоящее Соглашение не ограничивает права и обязанности Сторон, вытекающие из международного права и договоров с другими государствами-членами ООН. Каждая Сторона обеспечит, чтобы ни одно международное соглашение с третьими лицами не нарушало выполнение обязательств по настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ XII

Стороны будут руководствоваться международным правом и настоящим Соглашением в двусторонних отношениях. Ни одна Сторона не может ссылаться на внутреннее законодательство как на оправдание невыполнения настоящего Соглашения.

Стороны воздержатся от действий, нарушающих цель и смысл Соглашения до его вступления в силу, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров (1969 г.).

СТАТЬЯ XIII

Стороны гарантируют полное выполнение Соглашения и создадут двустороннюю комиссию для контроля за его исполнением. Комиссия будет работать на основе согласованных Сторонами правил.

СТАТЬЯ XIV

Не нарушая международного права и других обязательных договоров, Стороны будут стремиться решать любые споры по толкованию или применению Соглашения путем прямых консультаций, включая комиссию по статье XIII. Если консультации не дадут результата в течение 6 месяцев, Стороны обратятся к другим мирным способам урегулирования споров.

СТАТЬЯ XV

После вступления в силу Соглашения в течение месяца Стороны отзовут, отменят или разрешат любыми способами в правовом порядке все межгосударственные иски, жалобы, процедуры, споры, существовавшие до подписания Соглашения, и не будут инициировать новые иски или участвовать в жалобах третьих лиц против друг друга.

Стороны не будут участвовать, поощрять или осуществлять в дипломатической, информационной или иной сферах враждебные действия, противоречащие настоящему Соглашению, и будут регулярно проводить консультации для достижения этой цели.

СТАТЬЯ XVI

Соглашение вступает в силу после обмена уведомлениями о завершении внутренних процедур в соответствии с национальным законодательством. Оно будет зарегистрировано в ООН согласно статье 102 Устава.

СТАТЬЯ XVII

Соглашение составлено на армянском, азербайджанском и английском языках, все тексты имеют равную силу. В случае разногласий преимущество имеет английский текст.