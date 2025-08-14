Правительство обнулило нормы продажи валютной выручки российскими экспортерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российские экспортеры не должны будут платить репатриации и продавать валютную выручку. Документ опубликован на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью»,— отмечается в пресс-релизе.

До этого механизм предусматривал зачисление на счета в России не менее 40% валютной выручки экспортеров. Из них как минимум 90% должны продаваться на внутреннем рынке.

Указ об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки президент России Владимир Путин подписал в октябре 2023 года. В конце апреля 2024-го правительство продлило действие меры на год.

