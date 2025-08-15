Мирские сложности и мольбы о мире

Подготовка к исторической встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа столкнулась с рядом трудностей. Гостиничный фонд города оказался переполнен из-за высокого спроса со стороны СМИ и туристов, из-за чего представителям российской делегации и журналистам президентского пула пришлось размещаться в университетских общежитиях и даже ночевать на стадионе. Между тем в православной общине Аляски все дни в преддверии саммита и в день самой встречи упорно молились о том, чтобы общение двух лидеров стало началом «настоящего разговора о мире». С подробностями из Анкориджа — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Выгрузка багажа российских журналистов, прилетевших в Анкоридж освещать встречу президентов Путина и Трампа

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина была устроена в настолько сжатые сроки, что уже на стадии организации не обошлось без конфузов.

Несмотря на то что Аляска — самый большой по площади штат США, занимающий 1,7 млн кв. км, его население — всего 750 тыс. жителей, причем около 40% из них проживают в Анкоридже. Неудивительно, что гостиничная база города всегда была довольно ограниченна. Сейчас же на Аляске еще и высокий туристический сезон: рыбаки со всей Америки съезжаются на сезон ловли чавычи. Так что еще до того, как власти сообщили о грядущем саммите Дональда Трампа с Владимиром Путиным, город был переполнен туристами.

В итоге журналисты расхватали последние номера еще в минувшее воскресенье, а расселять представителей российской делегации и прессы оказалось некуда.

Некоторых приютили соотечественники, кто-то разместился в общежитии местного университета, а кто-то (в их числе оказались и журналисты президентского пула) по-спартански коротал ночь до пресс-конференции на территории местного стадиона.

Накануне часа икс, 14 августа, стало известно, что саммит пройдет исключительно на территории военной базы и продлится один день. Согласно программе, разосланной Белым домом, обе делегации должны приземлиться на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 15 км от Анкориджа. Программы в самом городе запланировано не было.

Корреспонденту “Ъ” удалось посетить военную базу за день до саммита. Сейчас туда ограниченно допускают гражданских, желающих посетить военное кладбище, где есть мемориальная аллея союзников. Там, к слову, захоронены и останки нескольких советских летчиков, погибших в 1943 году во время перегонки самолетов по воздушной трассе Алсиб (Аляска—Сибирь).

Во время посещения кладбища “Ъ” попалась на глаза группа людей в штатском, явно ожидающих, пока место освободят для инспекции. Это может говорить о том, что делегации запланировали совместное возложение венков.

К слову, до сих пор российскому посольству в доступе к этим захоронениям с начала специальной военной операции отказывали.

Между тем местная русская диаспора возлагала на саммит большие надежды. Епархия Ситка и Аляски Православной церкви в Америке даже объявила о проведении недели особых молитвенных служб в преддверии запланированной встречи. Епископ Ситкский и Аляскинский Алексий выпустил пастырское послание, в котором призвал прихожан епархии принять участие в том, что он назвал «трехдневным восхождением заступничества», с 12 по 14 августа, кульминацией которого стал день молитвы 15 августа.

«То, что происходит на Аляске, имеет для нас большое значение: эта земля долгое время была мостом между Россией и Америкой, духовно сформированным православной верой»,— отмечал он. В беседе с “Ъ” настоятель храма Святителя Тихона отец Николай заявил, что есть надежда на то, что эта «встреча начнет настоящий разговор о мире». «Об этом и молимся»,— подытожил он.

Представители РФ, включая прессу, прибыли на день раньше американцев, 14 августа, примерно в три часа по местному времени. Что касается самого Дональда Трампа, его вылет был назначен на шесть утра по Вашингтону 15 августа, а прилет в Анкоридж — около 11 утра по местному времени (плюс четыре часа к Вашингтону). Окончание программы было обозначено на 17:45 по местному времени, именно в это время президент планирует вернуться в столицу США.

При этом непосредственно встреча Трампа с Владимиром Путиным один на один должна состояться в 15:00 в присутствии только переводчиков.

Уже после этого, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире программы Fox & Friends, Дональд Трамп и Владимир Путин проведут обед с членами делегаций обеих стран.

Еще 13 августа американский лидер заявил, что поймет, будет ли успешна встреча, за считаные минуты. А позже глава Белого дома отрезал, что в случае провала он «поедет домой и будет заниматься Америкой». Впрочем, исходя из его заявления о том, что вероятность провала саммита с Путиным он оценивает в 25%, неудобства журналистов и мольбы верующих имеют неплохие шансы окупиться с лихвой.