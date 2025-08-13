В Госдуме предложили лишить детей мигрантов бесплатного образования

Во вторник, 12 августа, межфракционная группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении платного дошкольного, школьного и среднего специального образования для детей иностранных граждан. Поправки к ст. 78 закона «Об образовании» подготовили в том числе Ярослав Нилов (исключен из ЛДПР), Яна Лантратова (СРЗП) и Нина Останина (КПРФ).

Авторы законопроекта ссылаются на данные МВД: в России находится более 638 тыс. несовершеннолетних иностранцев (в основном из стран СНГ и Средней Азии), из них 181,5 тыс. учатся в школах. «Увеличение числа детей мигрантов приводит к нехватке мест,— сказано в пояснительной записке.— В 2025 году в школах не хватает более 900 тыс. мест. Дефицит особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет. Выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы».

Авторы законопроект считают, что дети иностранных граждан должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса обучения. Такое ограничение, по их мнению, позволит «сэкономить бюджетные средства, которые могут быть направлены в том числе на дополнительные выплаты учителям».

Подготовку поправок Ярослав Нилов анонсировал еще 1 августа. Спустя неделю категорически против инициативы выступило Минпросвещения. «У нас по Конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на (бесплатное.— “Ъ”) образование,— сказал директор департамента общеобразовательной политики Минпросвещения Александр Реут.— Это общее право для всех людей, которые находятся на территории РФ».

